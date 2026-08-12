पंजाब में 13 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची, 12 सितंबर तक नाम जुड़वाने या सुधार का मौका

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में विधानसभा चुनाव से करीब पांच महीने पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का पहला चरण पूरा हो गया है। चुनाव आयोग 13 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा। जून 2026 की मतदाता सूची में शामिल 20.66 लाख मतदाताओं के नाम अलग-अलग कारणों से ड्राफ्ट सूची में नहीं होंगे।

इनमें करीब 9.5 लाख मतदाता स्थायी रूप से राज्य से बाहर जा चुके हैं, 5.75 लाख की मृत्यु हो चुकी है, करीब 1.20 लाख नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं और 4.12 लाख मतदाताओं का पूरे पंजाब में कोई अता-पता नहीं चल पाया।

ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने पर मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। पात्र व्यक्ति 13 अगस्त से 12 सितंबर तक दावा या आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। नाम जोड़ने के लिए फार्म-6 भरना होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। चुनाव आयोग की ओर से दावों और आपत्तियों की जांच के बाद पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल किए जा सकते हैं। 12.80 लाख मतदाताओं का रिकॉर्ड नहीं हुआ मैप एसआइआर के दौरान करीब 12.80 लाख ऐसे मतदाता भी सामने आए हैं, जिनका वर्तमान रिकॉर्ड वर्ष 2003 या उससे पहले की पिछली एसआइआर मतदाता सूची से मैप नहीं हो पाया। ऐसे मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में हो सकता है।

केवल अनमैप्ड होने के आधार पर नाम अपने आप अंतिम सूची से बाहर नहीं होगा। 13 अगस्त से ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने हैं। उन्हें अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों के माध्यम से रिकार्ड सत्यापित कराने का अवसर मिलेगा।

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क्या करें? ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं है तो? 13 अगस्त को सूची जारी होने के बाद पहले अपना नाम जांचें। नाम नहीं मिलने पर पात्र मतदाता फार्म-6 भरकर नाम शामिल करवाने के लिए दावा दाखिल करें। नाम है, लेकिन जानकारी गलत है तो नाम, पता या अन्य विवरण में गलती होने पर चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार के लिए आवेदन करें। वोट अनमैप्ड है तो घबराएं नहीं। 13 अगस्त से मिलने वाले नोटिस का जवाब दें और ईआरओ/बीएलओ की ओर से मांगे गए पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करवाएं। कहां जमा करें फॉर्म? अपने मतदान केंद्र के बीएलओ के पास, विशेष शिविर में अथवा ईआरओ/एईआरओ कार्यालय में आवेदन जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए voters.eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन एप का इस्तेमाल किया जा सकता है। आवेदन की रसीद संभालकर रखें ऑफलाइन आवेदन जमा करते समय रसीद जरूर लें। आनलाइन आवेदन के बाद मिलने वाली रेफरेंस आइडी से आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है। फार्म-6 के साथ कौन से दस्तावेज जरूरी नाम दर्ज कराने के लिए उम्र और निवास से संबंधित दस्तावेज देने होंगे। उम्र के प्रमाण के तौर पर जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं या 12वीं का प्रमाणपत्र अथवा भारतीय पासपोर्ट में से लागू दस्तावेज दिया जा सकता है।

निवास के प्रमाण के लिए बैंक या डाकघर की पासबुक, बिजली, पानी या गैस का बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पंजीकृत किरायानामा अथवा पंजीकृत सेल डीड जैसे दस्तावेज दिए जा सकते हैं। आवेदन के साथ हाल की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो भी देनी होगी।

13 अगस्त से 12 सितंबर तक दावा-आपत्ति ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद 13 अगस्त से 12 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। इसके बाद ईआरओ और एईआरओ स्तर पर जांच, नोटिस, सुनवाई और निस्तारण की प्रक्रिया होगी।