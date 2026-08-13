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    PU प्रोफेसर डॉ. नवदीप कौर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रपति के हाथों मिला सम्मान

    By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 05:19 PM (IST)

    पंजाब विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉ. नवदीप कौर को राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें रंगमंच के क्षेत्र में उल् ...और पढ़ें

    राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होतीं डॉ. नवदीप कौर।

    राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होतीं डॉ. नवदीप कौर।

    HighLights

    1. डॉ. नवदीप को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2025 मिला।

    2. राष्ट्रपति ने रंगमंच में योगदान के लिए यह सम्मान दिया।

    3. पंजाब विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ कला जगत में खुशी की लहर।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रंगमंच के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) की इंडियन थिएटर चेयरपर्सन एवं प्रोफेसर डॉ. नवदीप कौर को वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है।

    राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान प्रदान किया। डॉ. नवदीप कौर लंबे समय से भारतीय रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने रंगमंच को अकादमिक शिक्षा, शोध और व्यावहारिक प्रशिक्षण से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है।

    भारतीय थिएटर के संरक्षण, संवर्धन और नई पीढ़ी के कलाकारों को तैयार करने में उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।उनके सम्मान से चंडीगढ़ के रंगमंच और भारतीय थिएटर के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की भूमिका को भी राष्ट्रीय पहचान मिली है।

    डॉ. नवदीप कौर की यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने थिएटर को केवल मंचीय प्रस्तुति तक सीमित रखने के बजाय शिक्षा, शोध और सामाजिक सरोकारों के साथ जोड़ने पर भी जोर दिया है।

    राष्ट्रीय स्तर पर मिले इस सम्मान से उनके कार्यों को नई पहचान मिली है।  संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देश में संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख राष्ट्रीय सम्मान है।

     