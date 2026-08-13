'मतभेद ठीक लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं...', BJP ने की सुखबीर बादल पर हमले की निंदा; निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है।

राजनीतिक मतभेद और आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन हिंसा को किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। आरपी सिंह ने कहा कि पंजाब और पंजाबी समुदाय पहले ही हिंसा व आतंकवाद के दौर का गहरा दर्द झेल चुका है।