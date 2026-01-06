चंडीगढ़ धनास में घरेलू झगड़े ने लिया खौफनाक रूप, पति ने पत्नी के पेट में घोंपा चाकू; आरोपी फरार

Language
    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:13 AM (IST)

    धनास में पति ने पत्नी के पेट में मारा चाकू (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। धनास की कच्ची कॉलोनी में घरेलू विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए सेक्टर-16 स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर सारंगपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। जांच अधिकारी

    ने बताया कि घायल महिला की पहचान पार्वती (40), निवासी मकान नंबर 1087, कच्ची कॉलोनी, धनास के रूप में हुई है। आरोप है कि घरेलू विवाद के बाद पति ने उसके पेट में चाकू मार दिया।

    वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित महाराज दीन मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपीत की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। घायल महिला के बयान दर्ज करने के बाद मामले में धारा जोड़कर मामला दर्ज किया जाएगा।