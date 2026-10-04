तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने दो महिलाओं समेत तीन को कुचला, डेराबस्सी के ओल्ड पंचकूला रोड पर हादसा



संवाद सहयोगी, डेराबस्सी (मोहाली)। ओल्ड अंबाला रोड पर रविवार को तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने दो महिलाओं और बाइक पर जा रहे एक फूड डिलीवरी ब्वॉय को टक्कर मारी। टक्कर के बाद बाइक पिकअप गाड़ी और पेड़ के बीच फंसकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डिलीवरी ब्वॉय की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पिकअप ओल्ड अंबाला रोड पर तेज रफ्तार से आ रही थी। इसी दौरान ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और रास्ते में जा रहे लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गया।