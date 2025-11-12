डेराबस्सी में पंजाब पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, हत्या की वारदात को अंजाम देने आए गोल्डी गैंग के दो गुर्गे गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मोहाली। डेराबस्सी में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गोल्डी गैंग के दो गुर्गे दबोचे हैं। दोनों के पैर पर गोली लगी है। उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। बदमाशों की पहचान मोहाली निवासी अमन और शरणजीत उर्फ सन्नी के रूप में हुई। दोनों पर पहले सोहाना थाना और फेज एक थाने में आर्मएक्ट के दो मुकदमे दर्ज हैं।

बुधवार दोहपर के समय पुलिस को सूचना मिली थी कि गोल्डी गैंग के दो बदमाश डेराबस्सी के एरिया में घूम रहे हैं और बड़ी वारदात की फिराक में हैं। इस पर एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम को एक बाइक पर दो संदिग्ध इलाके में दिखाई दिए।

पुलिस ने उनकी घेराबंदी की तो बाइक दौड़ा ली। पुलिस ने उनका पीछा किया। पुलिस से बचने के लिए बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। तीन गोलियां चलाई। एक गोली पुलिस की गाड़ी पर लगी। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 से 5 गोलियां चलाई। पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश जख्मी हो गए।