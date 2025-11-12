Language
    डेराबस्सी में पंजाब पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, हत्या की वारदात को अंजाम देने आए गोल्डी गैंग के दो गुर्गे गिरफ्तार

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:37 PM (IST)

    मोहाली के डेराबस्सी में पुलिस और गोल्डी गैंग के दो गुर्गों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि दो बदमाश इलाके में घूम रहे हैं। तलाशी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। मुठभेड़ में दोनों बदमाश घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    डेराबस्सी में वह स्थान जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। डेराबस्सी में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गोल्डी गैंग के दो गुर्गे दबोचे हैं। दोनों के पैर पर गोली लगी है। उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। बदमाशों की पहचान मोहाली निवासी अमन और शरणजीत उर्फ सन्नी के रूप में हुई। दोनों पर पहले सोहाना थाना और फेज एक थाने में आर्मएक्ट के दो मुकदमे दर्ज हैं। 

    बुधवार दोहपर के समय पुलिस को सूचना मिली थी कि गोल्डी गैंग के दो बदमाश डेराबस्सी के एरिया में घूम रहे हैं और बड़ी वारदात की फिराक में हैं। इस पर एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम को एक बाइक पर दो संदिग्ध इलाके में दिखाई दिए।

    पुलिस ने उनकी घेराबंदी की तो बाइक दौड़ा ली। पुलिस ने उनका पीछा किया। पुलिस से बचने के लिए बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। तीन गोलियां चलाई। एक गोली पुलिस की गाड़ी पर लगी। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 से 5 गोलियां चलाई। पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश जख्मी हो गए। 

    दो पिस्टल और कारतूस बरामद

    पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पुलिस को घटनास्थल से 32 बोर की दो पिस्टल, तीन खोल और कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाशों की बाइक भी कब्जे में ले ली है। पुलिस यह भी पता लगा रही कि पटियाला रोड पर रविवार को होटल मालिक के बेटे पर हुई फायरिंग इन दोनों का हाथ है या नहीं।