पंजाब के डेराबस्सी स्थित एक कॉलोनी में सोमवार दोपहर को अचानक एक लावारिस पड़े क्लोरीन गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर में से क्लोरीन गैस लीक होने लगी और डेढ़ दर्जन से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए। आसपास रहने वाले बच्चों महिलाओं और बुजुर्गों का दम घुटने लगा। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने गैस सिलेंडर को निष्क्रिय किया।

डेराबस्सी में क्लोरीन गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, गैस की चपेट में आए डेढ़ दर्जन लोग; अचानक घुटने लगा दम

Your browser does not support the audio element.

लालड़ू/डेराबस्सी, संवाद सहयोगी। नगर परिषद लालड़ू के वार्ड नंबर 3 चौंदहेड़ी कॉलोनी में दोपहर बाद वाटर सप्लाई टंकी घर में रखा क्लोरीन सिलेंडर अचानक लीक हो गया। टंकी के आसपास रह रहे करीब डेढ़ दर्जन लोग गैस की चपेट आ गए। ग्रामीणों ने तुरंत पीड़ित लोगों को सरकारी अस्पताल डेराबस्सी मे भर्ती करवाया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग डेराबस्सी के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर गैस सिलेंडर को निष्क्रिय कर स्थिति पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार, दोपहर बाद अचानक वाटर टंकी घर से गैस लीक होने पर अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते बहुत से बच्चे, औरतें व बुजुर्ग बेसुध होने लगे। उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया और गैस की चपेट में आए सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। 'गैस बहुत जहरीली थी, मवेशी भी आए चपेट में' ग्रामीणों ने बताया कि उक्त गैस सिलेंडर काफी सालों से यहां पर रखा हुआ है, जो देखने में बहुत ही खस्ताहाल व जंग खाया हुआ है। उन्होंने बताया गैस बहुत ही जहरीली थी, जिसकी चपेट में पास बंधे मवेशी भी आ गए। उन्होंने बताया कि गैस की वजह से चारों तरफ पीला ही पीला नजर आने लगा। ट्यूबवेल ऑपरेट संदीप ने बताया कि क्लोरीन का गैस सिलेंडर करीब सात-आठ साल से इसी तरह लावारिस पड़ा था। सोमवार को दोपहर बाद अचानक सिलेंडर के फटने से धमाका हुआ। चारों तरफ कुछ देर के लिए सफेद धुआं फैल गया। उसकी चपेट में आने से आसपास घरों में रह रहे बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों का दम घुटने लगा, आंखों में जलन होने लगी। वह अपनी कार में बच्चों समेत छह लोगों लेकर पहले लालड़ू सिविल अस्पताल और फिर डेराबस्सी सिविल अस्पताल पहुंचा।

Edited By: Rajat Mourya