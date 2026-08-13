चंडीगढ़ में Deflo क्लब के मालिक समेत छह पर FIR, पंजाब के युवक को घेरकर पीटा; बाउंसरों ने किया पीछा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-26 स्थित डेफ्लो क्लब के बाहर दो युवकों के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने क्लब मालिक सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपितों में क्लब मालिक रिधम, विजय जोशी, प्रणव और बाउंसर जाबन व गौरी शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, लुधियाना के गांव कुहाड़ा निवासी 26 वर्षीय गौरव कुमार ने बताया कि वह रात को अपने दोस्त सौरव के साथ क्लब आया था। आरोप है कि क्लब के बाहर उक्त लोगों ने उन्हें घेरकर मारपीट की, जिससे दोनों को चोटें आईं।

गौरव ने कहा कि मारपीट के बाद रिधम ने उसे पकड़कर धमकी दी कि वह समझे कि उसे छोड़ दिया गया है और दोबारा मिलने पर जान से मारने की चेतावनी दी। घटना के बाद गौरव और सौरव इलाज के लिए सेक्टर-16 अस्पताल गए।