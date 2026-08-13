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    चंडीगढ़ में Deflo क्लब के मालिक समेत छह पर FIR, पंजाब के युवक को घेरकर पीटा; बाउंसरों ने किया पीछा

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 06:40 PM (IST)

    चंडीगढ़ के डेफ्लो क्लब के मालिक समेत छह लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। क्लब के बाहर दो युवकों से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप यह कार् ...और पढ़ें

    सेक्टर-26 स्थित डेफ्लो क्लब के बाहर युवकों में मारपीट का आरोप।

    सेक्टर-26 स्थित डेफ्लो क्लब के बाहर युवकों में मारपीट का आरोप।

    HighLights

    1. मारपीट के बाद जान से मारने की धमकी देने का आरोप।

    2. युवक जब अस्पताल गए तो वहां भी पीछा करने का आरोप।

    3. सोने की चेन भी खोने की शिकायत, पुलिस जांच शुरू।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-26 स्थित डेफ्लो क्लब के बाहर दो युवकों के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने क्लब मालिक सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपितों में क्लब मालिक रिधम, विजय जोशी, प्रणव और बाउंसर जाबन व गौरी शामिल हैं।

    पुलिस के अनुसार, लुधियाना के गांव कुहाड़ा निवासी 26 वर्षीय गौरव कुमार ने बताया कि वह रात को अपने दोस्त सौरव के साथ क्लब आया था। आरोप है कि क्लब के बाहर उक्त लोगों ने उन्हें घेरकर मारपीट की, जिससे दोनों को चोटें आईं।

    गौरव ने कहा कि मारपीट के बाद रिधम ने उसे पकड़कर धमकी दी कि वह समझे कि उसे छोड़ दिया गया है और दोबारा मिलने पर जान से मारने की चेतावनी दी। घटना के बाद गौरव और सौरव इलाज के लिए सेक्टर-16 अस्पताल गए।

    दोनों युवकों को पता चला कि क्लब के बाउंसर उन्हें दोबारा मारने के लिए तलाश कर रहे थे। गौरव ने यह भी बताया कि मारपीट के दौरान उसकी सोने की चेन खो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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