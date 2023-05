चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास में गुरुवार को जमसैलाब उमड़ पड़ा। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच सुबह दस बजे से बाद दोपहर दो बजे तक चले इस श्रद्धांजलि समागम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ, लोक सभा स्पीकर ओम बिरला जैसे राजनीति के अहम चेहरे शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना, पूर्व राज्यसभा सदस्य बलविंदर भुंदड़, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, बसपा प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह गढ़, पूर्व अध्यक्ष अवतार सिंह करीमपुरी, डेरा राधा स्वामी बयास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों, एसजीपीसी अध्यक्ष एजवोकेट हरजिंदर सिंह धामी, श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, सचखंड श्री दरबार साहिब के मुख्य ग्रंथी जगतार सिंह, आसाम से एजीपी के अध्यक्ष अब्दुल वोहरा समेत अनेकों दिग्गजों ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धा-सुमन अर्पित किए।

समागम दौरान सुबह बादल निवास पर चल रहे पाठ का भोग डाला गया। रस्म पगड़ी की रस्म करते हुए सुखबीर सिंह बादल को पगड़ी पहनाई गई। उसके उपरांत समागम में रागी सिंहों ने कीर्तन किया। उपरांत बारह बजे अरदास हुई। अरदास उपरांत दिग्गजों ने बादल को भाव-भीनी श्रद्धांजलि भेंट की।

वक्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री के जीवन पर चर्चा करते हुए उन्हें याद किया। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बादल परिवार की ओर से आए सभी दिग्गजों व आम लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पारिवारिक सदस्यों की ओर से पूर्व वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल, पूर्व कैबनिट मंत्री बिक्रमजीत मजीठिया भी मौजूद थे। मंच संचालन पूर्व शिक्षा मंत्री एवं शिअद के मुख्य प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने किया।

गृह मंत्री अमित शाह भी प्रकाश सिंह बादल के अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए बादल गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिग्गज नेता बड़े योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी।

