अमृतसर के डीसी के खिलाफ अवमानना याचिका, जेल में वकील को मिलने नहीं देने पर अमृतपाल के साथी गुरी ने की दाखिल

डिब्रूगढ़ जेल में अमृतलाल सिंह के साथ बंद उसके साथी गुरिंदर पाल सिंह उर्फ गुरी औजला ने अमृतसर के डीसी के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना की याचिका दाखिल कर दी है। गूरी ने दाखिल याचिका में कहा है की उसके वकील ने उससे डिब्रूगढ़ जेल में मिलने की इजाजत की अमृतसर के डीसी से इजाजत मांगी थी वे अपने खिलाफ लगाए एन एस ए को चुनौती दे सकें।

अमृतसर के डीसी के खिलाफ अवमानना याचिका, वकील को मिलने नहीं देने पर अमृतपाल के साथी गुरी ने की दाखिल

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: डिब्रूगढ़ जेल में अमृतलाल सिंह के साथ बंद उसके साथी गुरिंदर पाल सिंह उर्फ गुरी औजला ने अब अमृतसर के डीसी के खिलाफ हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना की याचिका दाखिल कर दी है। गूरी औजला ने दाखिल याचिका में कहा है की उसके वकील ने उससे डिब्रूगढ़ जेल में मिलने की इजाजत की अमृतसर के डीसी से इजाजत मांगी थी, ताकि वे अपने खिलाफ लगाए एन एस ए को चुनौती दे सकें। महीं मिली थी वकील को मिलने की इजाजत उसने कहा कि अमृतसर के डीसी ने 6 जुलाई को इसकी इजाजत दिए जाने से इंकार कर दिया जो कि सीधे तौर पर हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। क्योंकि हाईकोर्ट ने ही 18 अप्रैल को आदेश दिए थे, की वे अपने खिलाफ लगाए एन एस ए को चुनौती दे सकते हैं। उनके वकील को ही उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है।

