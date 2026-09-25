चंडीगढ़ में कांग्रेस का चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन आज, सचिन पायलट के नेतृत्व में सभी बड़े नेता होंगे शामिल

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट शुक्रवार को चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस की टीम के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और तत्काल गिरफ्तारी की मांग रखी है।

पंजाब कांग्रेस की मीडिया टीम की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शुक्रवार सुबह 11 बजे सेक्टर-17 स्थित आरबीआइ कार्यालय के पास एकत्र होंगे। यहां से विरोध मार्च निकाला जाएगा, जो चुनाव आयोग के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय की ओर जाएगा। पार्टी ने इस प्रदर्शन में पंजाब कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की जानकारी दी है।

बिना किसी नाम को हटाए चुनाव कराया जाना चाहिए कांग्रेस की ओर से यह प्रदर्शन ऐसे समय किया जा रहा है, जब पंजाब में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर भी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने गुरुवार को पंजाब में विधानसभा चुनाव तक एसआइआर की प्रक्रिया रोकने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि पिछले मतदाता सूचियों के आधार पर बिना किसी नाम को हटाए चुनाव कराया जाना चाहिए।