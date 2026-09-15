सचिन पायलट की मौजूदगी में चंडीगढ़ में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन आज, चन्नी और वड़िंग समेत सभी नेता होंगे एकजुट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट मंगलवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस के रोष प्रदर्शन में पहुंचेंगे। सचिन पायलट के साथ ही पंजाब कांग्रेस के लिए यह कार्यक्रम शक्ति प्रदर्शन के साथ-साथ एकजुटता की परीक्षा भी है। पायलट की अगुआई में मंगलवार को चंडीगढ़ में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास तक मार्च निकाला जाएगा।

गुलजार सिंह की मौत के मामले में कांग्रेस कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने और पूरे मामले में उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करने मांग कर रही है। सचिन पायलट की अगुआई में पंजाब कांग्रेस के सभी बड़े नेता लंबे समय के बाद एक मंच पर दिखाई देंगे।

सुबह 11 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-15 स्थित पंजाब कांग्रेस भवन से रोष प्रदर्शन शुरू होगा। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रोष मार्च में शामिल होने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रताप सिंह बाजवा, डा. राजकुमार वेरका समेत अन्य नेताओं के भी पायलट के साथ प्रदर्शन में शामिल होने की इंटरनेट मीडिया पर पुष्टि की है।

पायलट के सामने क्या है सबसे बड़ी चुनौती? दरअसल, एक जुलाई को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व चुनाव समितियों के गठन के बाद से चन्नी और वड़िंग खेमों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए थे। संगठन में बदलाव और चुनावी समितियों में भूमिका को लेकर दोनों पक्षों के बीच खींचतान रही।

पूर्व प्रभारी भूपेश बघेल को हटाकर पायलट को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद दोनों खेमों के नेताओं के सुर बदले हैं। पायलट के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश कांग्रेस को एकजुट कर 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी को गति देना है।

राहुल गांधी के प्रस्तावित पंजाब दौरे से पहले पायलट का यह दौरा संगठन को एक मंच पर लाने और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के संघर्ष को धार देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। रोष प्रदर्शन में 10 से 15 हजार के बीच समर्थक पहुंचेंगे।

सह प्रभारी सूरज ठाकुर पहुंचे पंजाब प्रभारी सचिन पायलट के पहले दौरे को लेकर कांग्रेस नेता अपने स्तर पर पूरी तैयारी में जुटे हैं। सह प्रभारी सूरज सिंह ठाकुर ने कार्यकारी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह डैनी के साथ मिलकर फगवाड़ा, होशियारपुर और नवांशहर के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है।