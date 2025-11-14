तरनतारन उपचुनाव: कांग्रेस चौथे स्थान पर धराशायी, पार्टी में अब शुरू होगी रार?

Language
    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:48 PM (IST)

    तरनतारन उपचुनाव में कांग्रेस की हार हुई, पार्टी चौथे स्थान पर रही। इस प्रदर्शन से पार्टी में आंतरिक कलह की आशंका बढ़ गई है। कई नेता हार के लिए पार्टी नेतृत्व को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब देखना है कि कांग्रेस इस स्थिति से कैसे निपटती है।

    तरनतारन उप चुनाव में कांग्रेस खिसकी चौथे स्थान पर (फोटो: जागरण)

    कैलाश नाथ, चंडीगढ़। कांग्रेस पार्टी के लिए 14 नवंबर का दिन बेहद अशुभ साबित हुआ। बिहार चुनाव में कांग्रेस कोई कमाल नहीं कर पाई। वहीं, पंजाब में 2027 में सरकार बनाने का दम भर रही कांग्रेस तरनतारन उप चुनाव में चौथे स्थान पर खिसक गई है।

    कांग्रेस के प्रत्याशी करनबीर सिंह आजाद प्रत्याशी मनदीप सिंह खालसा से भी पिछड़ गए। कांग्रेस की इस स्थिति के बाद पार्टी में रार होना तय हो गया है। क्योंकि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस हार का ठीकरा प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर फोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं।

    चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस लंबे समय तक नंबर दो की स्थिति में दिखाई दे रही थी लेकिन प्रदेश प्रधान राजा वड़िंग द्वारा पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय बूटा सिंह को काला कह कर संबोधित करने के बाद उठे विवाद के कारण कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार ही गिरता चला गया।

    चूंकि तरनतारन में चुनाव प्रचार की कमान विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने संभाल रखी थी। बाजवा और राजा के बीच मुख्यमंत्री पद की दौड़ शुरू से ही चल रही है। एसे में कांग्रेस के चौथे स्थान पर जाने के बाद यह तय माना जा रहा हैं कि पार्टी में रार होनी तय हैं क्योंकि राजा वड़िंग के विरोधी इस हार को अपने-अपने हक में कैश करने को तैयार हैं।

    तरनतारन उप चुनाव में पहले से ही तय माना जा रहा था कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। बाकी पार्टियों में असली लड़ाई नंबर दो की चल रही थी। जिसमें न सिर्फ शिरोमणि अकाली दल सफल रही। वहीं, कांग्रेस खिसक कर चौथे नंबर पर आई गई है।