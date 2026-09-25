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कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की बढ़ीं मुश्किलें, गायत्री बिश्नोई ने दर्ज कराई शिकायत

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Published: Fri, 25 Sep 2026 10:07 PM (IST)

कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा के खिलाफ गायत्री बिश्नोई ने महिला की गरिमा भंग करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा। फाइल फोटो

कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा। फाइल फोटो

HighLights

  1. कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज।

  2. गायत्री बिश्नोई ने महिला की गरिमा भंग का आरोप लगाया।

  3. आपत्तिजनक टिप्पणी पर पंजाब पुलिस से कार्रवाई की मांग।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गायत्री बिश्नोई ने सुखपाल खैरा के खिलाफ महिला की गरिमा भंग करने के आरोप में पुलिस को शिकायत दी है।

सुखपाल खैरा ने गायत्री बिश्नोई के चरित्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। गायत्री बिश्नोई ने पंजाब पुलिस से सुखपाल खैरा के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है।

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