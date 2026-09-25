कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की बढ़ीं मुश्किलें, गायत्री बिश्नोई ने दर्ज कराई शिकायत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गायत्री बिश्नोई ने सुखपाल खैरा के खिलाफ महिला की गरिमा भंग करने के आरोप में पुलिस को शिकायत दी है।

सुखपाल खैरा ने गायत्री बिश्नोई के चरित्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। गायत्री बिश्नोई ने पंजाब पुलिस से सुखपाल खैरा के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है।

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