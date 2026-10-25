'SIR के जरिये वोटर लिस्ट में सुनियोजित तरीके से हेरफेर...', चंडीगढ़ में कांग्रेस का भाजपा पर गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की इंचार्ज रजनी पाटिल ने रविवार को भाजपा और भारत निर्वाचन आयोग पर तीखा हमला बोला है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर मतदाता सूचियों में सुनियोजित तरीके से हेरफेर किया गया है, जो कि भारतीय लोकतंत्र के सामने आजादी के बाद के सबसे गंभीर खतरों में से एक है।

चंडीगढ़ सेक्टर-35 स्थित कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी के देशव्यापी वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पाटिल ने दावा किया कि आयोग ने 13.39 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान चिह्नित किए गए एक भी घुसपैठिए के संबंध में विश्वसनीय जानकारी देने में विफल रहा है।