CM मान 4 को पंजाबियों को समर्पित करेंगे ‘पंजाब का इतिहास’, आने वाली पीढ़ियों के लिए बनेगी मार्गदर्शक

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब की मिट्टी की खुशबू, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक संघर्षों और स्वाभिमानी चेतना को जानने-समझने के लिए अब पाठकों को तीन खंडों में संकलित एक महत्वपूर्ण पुस्तक उपलब्ध होगी।

चंडीगढ़ के पंजाब कला परिषद की ओर से संपादित एवं प्रकाशित ‘पंजाब का इतिहास’ शीर्षक से तैयार यह पुस्तक 1980 पृष्ठों में पंजाब के अतीत, उसकी पहचान और विरासत की कहानी प्रस्तुत करेगी। यह केवल इतिहास का दस्तावेज नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रयास भी है।

पुस्तक का लोकार्पण चार अक्टूबर को सेक्टर-16 स्थित पंजाब कला भवन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान करेंगे। इस अवसर पर पुस्तक को विदेशा में बसे पंजाबियों को समर्पित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता प्रो. इंदु बांगा करेंगी। आठ महीने की मेहनत से तैयार हुआ संकलन पंजाब कला परिषद के चेयरमैन, प्रख्यात शायर एवं चित्रकार स्वर्णजीत सवी ने बताया कि पुस्तक का प्रकाशन आठ महीने की मेहनत का परिणाम है। इसे संपादित करने में स्वर्णजीत सवी के साथ डॉ. योगराज और डॉ. अकाल अमृत कौर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुस्तक को पंजाबी के शीर्ष विद्वानों और लेखकों के शोधपरक लेखों से समृद्ध किया गया है।