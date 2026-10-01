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CM मान 4 को पंजाबियों को समर्पित करेंगे ‘पंजाब का इतिहास’, आने वाली पीढ़ियों के लिए बनेगी मार्गदर्शक

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Published: Thu, 01 Oct 2026 03:38 PM (IST)

पंजाब कला परिषद द्वारा संपादित 'पंजाब का इतिहास' नामक तीन खंडों की पुस्तक का लोकार्पण मुख्यमंत्री भगवंत मान 4 अक्टूबर ...और पढ़ें

4 अक्टूबर को विदेशों में बसे पंजाबियों को समर्पित होगी ‘पंजाब का इतिहास’ पुस्तक।

4 अक्टूबर को  विदेशों में बसे पंजाबियों को समर्पित होगी  ‘पंजाब का इतिहास’ पुस्तक।

HighLights

  1. तीन खंडों में सिमटी ऐतिहासिक विरासत।

  2. 1980 पन्नों में दर्ज होगी पहचान

  3. यह नई पीढ़ी को पंजाब की जड़ों से जोड़ेगी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब की मिट्टी की खुशबू, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक संघर्षों और स्वाभिमानी चेतना को जानने-समझने के लिए अब पाठकों को तीन खंडों में संकलित एक महत्वपूर्ण पुस्तक उपलब्ध होगी।

चंडीगढ़ के पंजाब कला परिषद की ओर से संपादित एवं प्रकाशित ‘पंजाब का इतिहास’ शीर्षक से तैयार यह पुस्तक 1980 पृष्ठों में पंजाब के अतीत, उसकी पहचान और विरासत की कहानी प्रस्तुत करेगी। यह केवल इतिहास का दस्तावेज नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रयास भी है।

पुस्तक का लोकार्पण चार अक्टूबर को सेक्टर-16 स्थित पंजाब कला भवन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान करेंगे। इस अवसर पर पुस्तक को विदेशा में बसे पंजाबियों को समर्पित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता प्रो. इंदु बांगा करेंगी।

आठ महीने की मेहनत से तैयार हुआ संकलन

पंजाब कला परिषद के चेयरमैन, प्रख्यात शायर एवं चित्रकार स्वर्णजीत सवी ने बताया कि पुस्तक का प्रकाशन आठ महीने की मेहनत का परिणाम है। इसे संपादित करने में स्वर्णजीत सवी के साथ डॉ. योगराज और डॉ. अकाल अमृत कौर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुस्तक को पंजाबी के शीर्ष विद्वानों और लेखकों के शोधपरक लेखों से समृद्ध किया गया है।

संस्कृति और इतिहास से जुड़ने का अवसर

पुस्तक में विभिन्न विद्वानों के लेख पंजाब की ऐतिहासिक यात्रा और सांस्कृतिक पहचान को समझने का अवसर देंगे। इसमें अमरजीत सिंह ग्रेवाल सहित अनेक लेखकों का योगदान शामिल है।

यह पुस्तक पंजाब के इतिहास को सहेजने के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक साबित होगी। ऐसे संकलन पाठकों, विद्यार्थियों और इतिहास व साहित्य में रुचि रखने वालों को पंजाब की विरासत से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं।