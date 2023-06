भगवंत मान ने बुधवार को राज्य सरकार के अधिकारियों को राज्य के कंडी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास करने का निर्देश दिया। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रंजीत सागर बांध शाहपुर कंडी बांध और होशियारपुर जिले के कंडी क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं।

सीएम मान ने की बैठक, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा; रंजीत सागर बांध और कंडी क्षेत्र को विकसित करेगी पंजाब सरकार

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को राज्य सरकार के अधिकारियों को राज्य के कंडी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास करने का निर्देश दिया। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (पीआईडीबी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रंजीत सागर बांध, शाहपुर कंडी बांध और होशियारपुर जिले के कंडी क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इन क्षेत्रों को आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। भगवंत मान ने कहा कि इन क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं, जिसके लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे। अब तक विकास में की गई अनदेखी मुख्यमंत्री ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि लगातार राज्य सरकारों की लापरवाही के कारण विकास की गति में इन क्षेत्रों की अब तक अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में पर्यटन की अप्रयुक्त संभावनाओं का उपयोग अपार प्राकृतिक सुंदरता वाले इन स्थानों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूरे क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत खाका तैयार करने को कहा ताकि राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। भगवंत मान ने कहा कि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना समय की मांग है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। पर्यटन केंद्र बनेगा पंजाब- मान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जल खेलों को बढ़ावा देने के लिए जल साहसिक पर्यटन नीति को पहले ही मंजूरी दे दी है, जिसे यहां भी लागू किया जा सकता है। भगवंत मान ने कल्पना की कि वह दिन दूर नहीं जब बुनियादी ढांचे को विकसित करने के बाद यह क्षेत्र देश भर के पर्यटकों का केंद्र बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र पंजाब को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर और उभरने के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं।

