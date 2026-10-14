सीएम भगवंत मान ने 154 नए 'आम आदमी क्लीनिक' जनता को किए समर्पित

डिजिटल डेस्‍क, चंडीगढ़। पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक की पहुंच में लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में स्वास्थ्य क्रांति को नई रफ्तार देते हुए सरकार ने 154 नए 'आम आदमी क्लीनिक' जनता को समर्पित किए हैं।

इन नए क्लीनिकों के शुरू होने के साथ ही पूरे पंजाब में अब आम आदमी क्लीनिकों की कुल संख्या बढ़कर 1,245 हो गई है। यह पहल राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसके तहत वह दूर-दराज के इलाकों से लेकर शहरों तक हर तबके को मुफ्त और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं घर के नजदीक प्रदान करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

6.5 करोड़ से अधिक बार मरीजों ने उठाया लाभ सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, पंजाब की जनता के बीच यह योजना बेहद सफल साबित हो रही है। अब तक राज्य भर में इन क्लीनिकों के माध्यम से 6.5 करोड़ से अधिक बार मरीज स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं। इन क्लीनिकों में मरीजों को न केवल उच्च स्तर का चिकित्सीय परामर्श मिलता है, बल्कि कई दर्जन जरूरी दवाइयां और क्लिनिकल जांच (टेस्ट) भी पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं।