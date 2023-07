सुखबीर सिंह बादल की तरफ से एसजीपीसी के हेल्पलाइन नंबर जारी करने की सख्त निंदा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूर्व उप मुख्यमंत्री को यह बताने की चुनौती दी कि उन्होंने किस हैसियत में यह नंबर जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत शर्मनाक है कि शिरोमणि अकाली दल के नेता एसजीपीसी के अधिकारिक प्रतिनिधि की बजाय इन नंबरों का विवरण सार्वजनिक कर रहे हैं।

Punjab: SGPC हेल्पलाइन नंबर जारी करने को सीएम मान ने बताया निंदनीय, बादल से पूछा कारण- किस हैसियत से किया

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की तरफ से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के हेल्पलाइन नंबर जारी करने की सख्त निंदा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूर्व उप मुख्यमंत्री को यह बताने की चुनौती दी कि उन्होंने किस हैसियत में यह नंबर जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत शर्मनाक है कि शिरोमणि अकाली दल के नेता एसजीपीसी के अधिकारिक प्रतिनिधि की बजाय इन नंबरों का विवरण सार्वजनिक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कितनी हैरानी की बात है कि शिरोमणि कमेटी के अधिकारियों की तरफ से अभी तक नंबर सार्वजनिक नहीं किये गए परंतु सुखबीर बादल अपने चैनल पर यह नंबर जारी कर रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि सुखबीर बादल किस हैसियत में यह नंबर जारी करके लोगों से मदद मांग रहे हैं। जबकि अभी तक यह नंबर सार्वजनिक तौर पर प्रसारित भी नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे उनका यह स्टैंड सही साबित हुआ है कि एक परिवार अपने निजी स्वार्थों के लिए शिरोमणि कमेटी को कंट्रोल कर रहा है। राजनीतिक हितों के लिए SGPC का किया प्रयोग भगवंत मान ने कहा कि इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि अनगिनत बलिदानों के बाद अस्तित्व में आई संस्था आज इन नेताओं के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। भगवंत मान ने कहा कि इन लोगों ने हमेशा ही अपने स्वार्थी राजनीतिक हितों के लिए शिरोमणि कमेटी का दुरुपयोग किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नेता अब राज्य के लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते और वह इन नेताओं के शक्की किरदार से अच्छी तरह अवगत हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने पहले ही इन सत्ता के भूखे राजनीतिज्ञों को सत्ता से दरकिनार कर दिया है और राज्य में भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के लोग इन नेताओं को राज्य और यहां के लोगों के विरुद्ध किये गुनाहों के लिए कभी माफ नहीं करेंगे।

Edited By: Nidhi Vinodiya