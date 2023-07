Punjab: CM भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र, MGNREGA का मेहनताना 381 रुपये करने की मांग

Punjab News मुख्यमंत्री मान ने जोर देकर कहा कि पंजाब राज श्रम विभाग की तरफ से नोटीफाइड अकुशल खेती मजदूरों की 381.06 रुपए मेहनताना दर मनरेगा की मजदूरी दर की अपेक्षा भी अधिक है। इससे पता चलता है कि इस स्कीम के लाभार्थियों को उनका बनता हक देने से इंकार किया जा रहा है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हरियाणा में एक समान भौगोलिक स्थिति के बावजूद अकुशल श्रमिकों को पंजाब की अपेक्षा अधिक मेहनताना मिलने का दावा।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (मनरेगा) के अंतर्गत नोटिफाई की मजदूरी दर को बढ़ा कर अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए पंजाब द्वारा नोटिफाई की दर 381.06 रुपए करने की मांग की। सीएम ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री को लिखा पत्र केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने इस स्कीम के अंतर्गत मजदूरों के लिए नोटिफाई की दरों में विस्तार करने की मांग की है क्योंकि मौजूदा दरें बहुत कम हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य हरियाणा के लिए 357 रुपए के मुकाबले पंजाब राज्य के लिए 303 रुपए मजदूरी दर नोटिफाई की गई है। भगवंत मान ने कहा कि, दोनों राज्यों की भौगोलिक और आर्थिक स्थितियां एक ही जैसी हैं परंतु इसके बावजूद यह अंतर स्कीम की शुरुआत से ही मौजूद है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजाब राज श्रम विभाग की तरफ से नोटीफाइड अकुशल खेती मजदूरों की 381.06 रुपए मेहनताना दर, मनरेगा की मजदूरी दर की अपेक्षा भी अधिक है। इससे पता चलता है कि इस स्कीम के लाभार्थियों को उनका बनता हक देने से इंकार किया जा रहा है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। श्रमिकों के साथ नाइंसाफी हो रही हैः मान भगवंत मान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हरियाणा में अकुशल श्रमिकों को पंजाब के मुकाबले एक ही जैसे काम के लिए अधिक अदायगी मिलती है, जो श्रमिकों के साथ सरासर बेइंसाफी है। इसलिए मुख्यमंत्री ने मामले की दोबारा जांच करवाने और पंजाब की मेहनताना दरों को हरियाणा के बराबर या पंजाब राज श्रम विभाग की मेहनताना दरों के बराबर बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री के दखल की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेहनताना में विस्तार लाभार्थियों की रोज़ी-रोटी के आधार को बेहतर बनाने समेत उनको इस योजना के अंतर्गत उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्रीय मंत्री पंजाब के जायज दावे पर हमदर्दी से विचार करते हुये अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

