    सीएम भगवंत मान 10 नवंबर को करेंगे 'डॉ. सतिंदर सरताज रोड' का उद्घाटन, सूफी गायक को समर्पित हुआ मार्ग

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने होशियारपुर जिले में एक प्रमुख सड़क का नाम प्रसिद्ध सूफी गायक और कवि डॉ. सतिंदर सरताज के नाम पर "डॉ. सतिंदर सरताज रोड" रखा है। यह कदम पंजाब की कला, संस्कृति और सूफी परंपरा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह पहल कलाकारों को सम्मान देने और राज्य की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सड़क का उद्घाटन 10 नवंबर को मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, जो पंजाब के गौरव और कलाकारों के प्रति सरकार के सम्मान का प्रतीक है।  

     मान सरकार ने बढ़ाया 'पंजाबियत' का गौरव

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने एक बार फिर यह साबित किया है कि यह सरकार सिर्फ विकास के काम ही नहीं करती, बल्कि पंजाब की मिट्टी की खुशबू, हमारी कला, हमारी संस्कृति और उन कलाकारों की मान–प्रतिष्ठा की भी पूरी जिम्मेदारी निभाती है, जिनकी वजह से दुनिया भर में पंजाब की पहचान चमकती है। इसी सोच के तहत होशियारपुर जिले के चब्बेवाल क्षेत्र में एक प्रमुख सड़क का नाम अब "डॉ. सतिंदर सरताज रोड" रखा जा रहा है। यह कदम न सिर्फ एक सड़क के नाम बदलने का काम है, बल्कि एक ऐसे कलाकार को सम्मान देने का संकल्प है, जिसने अपनी सूफी आवाज़, कविता और विनम्रता से हर पंजाबी का सिर गर्व से ऊंचा किया है।

    माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, यह पहल पंजाब सरकार की उस दूरदर्शी सोच को दर्शाती है, जो कला, शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से राज्य के हर कोने में सम्मान और प्रेरणा का संदेश फैलाना चाहती है। पंजाब सरकार ने इस तरह प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और कला को सम्मान देने की एक नई मिसाल कायम की है। अब यह सड़क 'डॉ. सतिंदर सरताज रोड' के नाम से जानी जाएगी। पंजाब के लोक निर्माण विभाग (बीएंडआर शाखा) ने इस सड़क के नामकरण के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

    यह सड़क पंजाबी साहित्य, संगीत और सूफी परंपरा के प्रति डॉ. सरताज के अतुलनीय योगदान को सम्मान देने का प्रतीक है। उनकी गीत-संगीत और कविताएं न केवल पंजाब, बल्कि पूरी दुनिया में पंजाबी संस्कृति की पहचान बन चुकी हैं। उनकी सादगी, बुद्धिमत्ता और विचारपूर्ण रचनाएं नई पीढ़ी को प्रेरित करती रहती हैं। डॉ. सरताज को यह सम्मान इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन, अपने गीतों और अपनी विद्वता से दुनियाभर में पंजाब की आत्मा को पहुंचाया है। उनकी रचनाओं ने न सिर्फ संगीत जगत को समृद्ध किया है, बल्कि युवाओं को अपनी विरासत और मूल्यों से जोड़ने का काम भी किया है।

    आज जब पंजाब अपनी नई पहचान गढ़ रहा है—कला, शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और सांस्कृतिक गौरव के सहारे—तब इस तरह की पहलें जनता के दिल में सीधा जुड़ाव बनाती हैं। यह बताती हैं कि सरकार सिर्फ प्रशासन नहीं, बल्कि पंजाब की मिट्टी का गौरव और रूह की पहचान को समझने वाले, कलाकारों की कदर करने वाली और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, और यह सम्मान उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास है।

    सड़क का उद्घाटन समारोह 10 नवंबर, सोमवार, सुबह 11 बजे दाना मंडी, चब्बेवाल में आयोजित होगा। यह ऐतिहासिक अवसर स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में संपन्न होगा। उनके साथ सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल, कैबिनेट मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, शिक्षा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस और विधायक डॉ. ईशांक कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम पंजाब लोक निर्माण विभाग (B&R ब्रांच) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग (B&R ब्रांच), होशियारपुर द्वारा यह समारोह उपायुक्त आशिका जैन की देखरेख में आयोजित किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है, जो पंजाब की असली पहचान—साहित्य, संगीत, सूफी परंपरा और लोक संस्कृति—को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। "डॉ. सतिंदर सरताज रोड" सिर्फ एक मार्ग नहीं, बल्कि प्रेरणा, सम्मान और पंजाबी गौरव की निशानी होगी। यह उस पंजाब का प्रतीक है जो अपनी मिट्टी के सपूतों को सिरमौर मानता है और उनके योगदान को इतिहास में दर्ज करता है। यह पहल जनता के दिलों में यह भरोसा और मजबूत करती है कि यह सरकार पंजाब के हर कलाकार, किसान, युवा और मेहनतकश परिवार के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है।