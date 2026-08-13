पूर्व CM बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार हवारा को 10 दिन की पैरोल देने की मांग, राज्यपाल से मिले सीएम भगवंत मान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। उन्होंने जगतार सिंह हवारा को मानवीय आधार पर 10 दिन की पैरोल देने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है, क्योंकि मामले की सुनवाई दिल्ली में चल रही है।

उन्होंने साथ ही भरोसा दिलाया कि यदि हवारा को पैरोल दी जाती है तो पंजाब सरकार कानून-व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देने के लिए पूरी जिम्मेदारी निभाएगी। मुलाकात के बाद मान ने कहा कि राज्यपाल की ओर से आश्वासन दिया है कि वह गृह मंत्रालय से इसे लेकर बात करेंगे।

मां से मिलने के लिए 10 दिन की पैरोल मुख्यमंत्री ने कहा कि हवारा 31 वर्षों से जेल में बंद है। उनकी माता वृद्धावस्था में हैं, उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और इस समय अर्ध-बेहोशी की अवस्था में हैं।

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