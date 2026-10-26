सीएम भगवंत मान ने 100 मिनी बसों को दिखाई हरी झंडी, पंजाब के गांवों को शहरों से जोड़ेंगी; अगले महीने आएंगी 309 बड़ी बसें

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। आज यहां 100 नई मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रत्येक गांव को शहरों से जोड़ने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने घोषणा की कि जिस तरह नहरी पानी हर खेत तक पहुंचाया गया है, उसी तरह पंजाब के हर गांव तक बसें पहुंचाई जाएंगी। गांवों से शहरों तक जाने वाली बस सेवाएं बंद करने के लिए पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये नई बसें ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को मजबूत करेंगी, दैनिक आवागमन को आसान बनाएंगी तथा शिक्षा, रोजगार और आवश्यक सेवाओं तक लोगों की पहुंच में सुधार करेंगी।

अगले महीने बस बेड़े में 309 और बड़ी बसें शामिल करने की घोषणा करते हुए मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि 29 सीटों वाली 100 मिनी बसें शामिल किए जाने से लगभग 150 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा, 15 युवाओं को तत्काल परिवहन विभाग में नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं।

सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, “पंजाब के परिवहन ढांचे को मजबूत करते हुए आज हमने पटियाला में पी.आर.टी.सी. के बेड़े में 100 नई मिनी बसें शामिल की हैं। ये बसें विशेष रूप से हमारे गांवों को शहरों से जोड़ेंगी, जिससे गांवों के निवासियों के लिए यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। हमने विभाग में नौकरियों के लिए 15 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे हैं। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अगले महीने बस बेड़े में 309 और नई बड़ी बसें शामिल की जाएंगी।”

बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सार्वजनिक परिवहन केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का साधन नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण समुदायों के लिए जीवनरेखा है। विश्वसनीय बस सेवाओं से विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है, परिवारों को रोजगार के अवसर मिलते हैं और गांवों का आर्थिक एवं सामाजिक ताना-बाना मजबूत होता है।”

संतुलित विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए मुख्य मंत्री ने कहा, “जिस तरह हमने यह सुनिश्चित किया है कि नहरी पानी हर खेत तक पहुंचे, उसी तरह हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बसें पंजाब के हर गांव तक पहुंचें। विकास का लाभ प्रत्येक घर तक पहुंचना चाहिए, चाहे लोग बड़े शहरों, छोटे कस्बों या दूरदराज के गांवों में रहते हों।”

उन्होंने कहा, “पिछली सरकारों ने ग्रामीण परिवहन संपर्क व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण लोगों को काम, शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं के लिए शहरों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हमारी सरकार इस स्थिति को बदलने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी व्यक्ति को अपने निवास स्थान के कारण अवसरों से वंचित न रहना पड़े।”

मुख्य मंत्री ने कहा, “29 सीटों वाली 100 नई मिनी बसें पी.आर.टी.सी. के नौ डिपो के माध्यम से ग्रामीण और छोटे कस्बों के मार्गों पर चलाई जाएंगी। इन सेवाओं से रोजगार, व्यापार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए शहरों में जाने वाले लोगों का दैनिक आवागमन आसान होगा। स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी बेहतर संपर्क व्यवस्था का बड़ा लाभ मिलेगा।”

उन्होंने बताया कि इन बसों को पटियाला, बठिंडा, चंडीगढ़, संगरूर, बरनाला, बुढलाडा, कपूरथला, फरीदकोट और लुधियाना सहित विभिन्न डिपो में वितरित किया गया है। सार्वजनिक परिवहन के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अगले महीने बस बेड़े में 309 और बड़ी बसें शामिल की जाएंगी। पूरे पंजाब में लगभग 3,000 निजी मिनी बसें भी गांवों, कस्बों और शहरों को जोड़ रही हैं। हम लोगों की यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को लगातार मजबूत कर रहे हैं।”

रोजगार के अवसर पैदा करने के बारे में उन्होंने कहा, “इन 100 नई मिनी बसों की शुरुआत से लगभग 150 ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमारी सरकार जनकल्याण को रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में किया जाने वाला निवेश आजीविका के अवसर भी पैदा करे।”

मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बेहतर संपर्क व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। इससे लोगों को अपने कार्यस्थलों तक पहुंचने में मदद मिलेगी, विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में अधिक सुविधाजनक ढंग से जा सकेंगे और गांवों के निवासियों को मंडियों, बाजारों तथा आवश्यक सेवाओं तक आसानी से पहुंचने की सुविधा मिलेगी।”

मुख्य मंत्री ने आगे कहा, “विकास को केवल बड़े शहरों में बनाए गए बुनियादी ढांचे से नहीं मापा जा सकता। इसे गांवों में रहने वाले आम लोगों को मिलने वाले अवसरों, सुविधाओं और सम्मान के आधार पर भी मापा जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य ऐसा पंजाब बनाना है, जहां भौगोलिक दूरी शिक्षा, रोजगार या प्रगति में बाधा न बने।”

इस अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी कि पंजाब का प्रत्येक गांव राज्य की प्रगति और विकास से जुड़ा रहे।

इस दौरान परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। भगवंत मान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के साथ संपर्क व्यवस्था मजबूत कर रही है और रोजगार के अवसर पैदा कर रही है

भगवंत मान सरकार गांवों को शहरों से जोड़ने, शिक्षा और रोजगार तक पहुंच में सुधार करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पंजाब के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूत कर रही है। सरकार ने पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (पी.आर.टी.सी.) के बेड़े में शामिल की गई 29 सीटों वाली 100 नई मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन बसों को सभी नौ डिपो में वितरित किया गया है।

ये नई बसें गांवों और छोटे कस्बों के मार्गों पर चलेंगी, जिससे ग्रामीण निवासियों, कामगारों, छोटे व्यापारियों तथा स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए दैनिक आवागमन आसान होगा। इस पहल से लगभग 150 ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सरकार की योजना अगले महीने बस बेड़े में 309 और बड़ी बसें शामिल करने की है, जिससे पूरे पंजाब में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का और विस्तार होगा।