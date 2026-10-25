छठ पूजा! चंडीगढ़ सेक्टर-42 लेक पर चल रही तैयारी, CCTV से 24 घंटे होगी निगरानी; बिजली के लिए पावर बैकअप

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। छठ पूजा को लेकर सक्टर-42 स्थित लेक पर तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए झील परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने और 24 घंटे निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने की योजना है।

पर्व के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए पर्याप्त रोशनी और पावर बैकअप की व्यवस्था भी की जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने व्यवस्था बनाने में जी-जान से जुटा है। रविवार को इंजीनियरिंग विभाग के मुख्य अभियंता सीबी ओझा ने अधिकारियों के साथ सेक्टर-42 स्थित झील का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

ओझा ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता, रोशनी और पार्किंग सहित विभिन्न सुविधाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन, चंडीगढ़ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, बीके सिंह और चंद्रमा मिश्रा भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने झील परिसर का निरीक्षण कर छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जरूरी इंतजामों पर चर्चा की। इसके अलावा झील परिसर में बने पुल की मरम्मत और रंग-रोगन कराने के साथ पूरे परिसर की सफाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।