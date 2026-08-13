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    चंडीगढ़ में नशे की भयावह तस्वीर, गिरते-पड़ते और गुमसुम दिखे युवक; 'जॉम्बी ड्रग' की आशंका

    By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 12:02 PM (IST)

    चंडीगढ़ से वायरल हुई चार तस्वीरों ने शहर में नशे की समस्या पर चिंता बढ़ा दी है। इनमें चार युवक बदहाल स्थिति में दिख रहे हैं। 'जॉम्बी ड्रग' को लेकर चर् ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. इंदिरा कॉलोनी में नशे की भयावह तस्वीरें वायरल।

    2. चार युवक बदहाल और चिंताजनक स्थिति में दिखे।

    3. इंटरनेट मीडिया पर 'जॉम्बी ड्रग' से जोड़कर चर्चा।

    मनोज बिष्ट, चंडीगढ़। इंदिरा कॉलोनी की चार तस्वीरों ने शहर में नशे की समस्या को लेकर चिंता बढ़ा दी है। तस्वीरों में चार युवक कथित तौर पर नशे की हालत में बेहद बदहाल नजर आ रहे हैं।

    कोई जमीन पर गिरता-पड़ता दिखाई दे रहा है तो कोई गुमसुम हालत में खड़ा नजर आ रहा है। युवकों की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे सामान्य रूप से सोचने-समझने की स्थिति में नहीं हैं।

    इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इन्हें सोशल मीडिया पर ‘जॉम्बी ड्रग’ से जोड़कर चर्चा की जा रही है। हालांकि, केवल तस्वीरों के आधार पर यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि युवकों ने जाइलाजीन या किसी विशेष नशीले पदार्थ का सेवन किया था।

    जाइलाजीन क्या है?

    ‘जॉम्बी ड्रग’ के नाम से चर्चित जाइलाजीन मुख्य रूप से पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली दवा है। इसका उपयोग बड़े जानवरों को शांत करने या बेहोश करने के लिए किया जाता है। यह मनुष्यों में इस्तेमाल के लिए स्वीकृत दवा नहीं है।

    हाल के वर्षों में नशीले पदार्थों में जाइलाजीन मिलाए जाने की खबरों के कारण इसे लेकर चिंता बढ़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार, किसी व्यक्ति की तस्वीर या वीडियो देखकर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि उसने जाइलाजीन का सेवन किया है। इसके लिए चिकित्सकीय जांच और उचित परीक्षण जरूरी होते हैं।

    इंदिरा कॉलोनी की इन तस्वीरों ने एक बार फिर शहर में नशे की समस्या और युवाओं पर इसके गंभीर असर को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जरूरत है कि ऐसे मामलों में पुलिस और संबंधित विभाग नशे की तस्करी पर रोक लगाने के साथ-साथ प्रभावित लोगों तक उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं भी पहुंचाएं।

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