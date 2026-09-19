इंस्पेक्टर अमनजोत थे चंडीगढ़ के ‘टफ कॉप’, लॉरेंस को पकड़ा; गैंगस्टर दिलप्रीत के खिलाफ गवाही देने क्यों नहीं आ रहे?

रवि अटवाल, चंडीगढ़। वीआरएस ले चुके इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह कभी चंडीगढ़ पुलिस के ‘टफ कॉप’ के तौर पर जाने जाते थे। लॉरेंस बिश्नोई को पहली बार उन्होंने ही गिरफ्तार किया था, लेकिन अब गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह उर्फ बाबा के खिलाफ गवाही देने कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। इससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।

अदालत की ओर से बार-बार समन भेजे जा रहे हैं। दिलप्रीत के साथ आठ साल पहले 2018 में सेक्टर-43 बस स्टैंड के पास हुई पुलिस मुठभेड़ के मामले में भी उनकी गवाही होनी है। अदालत कई बार जमानती वारंट जारी कर चुकी है, लेकिन अमनजाेत नहीं पहुंच रहे। अब 21 सितंबर के लिए भी समन जारी किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार दिलप्रीत सिंह और रंजीत सिंह वर्ष 2014 के एक मामले में वांछित थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि दिलप्रीत सिंह सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से सेक्टर-43 बस स्टैंड पहुंचेगा। गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया था।

दोपहर के समय पुलिस टीम को सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार आती दिखाई दी। इंस्पेक्टर गुरचरण सिंह की टीम ने कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका। इसके बाद इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह ने अपनी फॉर्च्यूनर कार से पीछा करते हुए स्विफ्ट डिजायर को पीछे से टक्कर मार दी।

पुलिस के अनुसार, वाहन रोकने के प्रयास में दूसरी टीम ने कार की विंडस्क्रीन पर पत्थर फेंके। इसके बाद दिलप्रीत सिंह हथियार लेकर कार से बाहर आया और पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। पुलिस का आरोप है कि उसने इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह और इंस्पेक्टर शिव कुमार की ओर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में डीएसपी राकेश यादव ने गोली चलाई, जो दिलप्रीत के पैर में लगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।