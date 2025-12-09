Language
    कार्यकाल समाप्ति की ओर, मेयर चाहती हैं चंडीगढ़ की सबसे बड़ी जमीन नीलामी सिरे चढ़ाना, इसी महीने निगम की दो बड़ी बैठक

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:45 AM (IST)

    चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला अपने कार्यकाल के अंत में शहर की सबसे बड़ी जमीन नीलामी को पूरा करने की तैयारी में हैं। मनीमाजरा पाकेट नंबर-6 की जमीन प ...और पढ़ें

    मेयर हरप्रीत कौर बबला।

    बलवान करिवाल, चंडीगढ़। वर्ष 2025 खत्म होने वाला है अब कुछ दिन ही बचे हैं। साल बदलने के साथ ही शहर का मेयर भी बदल जाएगा। मेयर हरप्रीत कौर बबला का कार्यकाल अंतिम पड़ाव पर है। अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में मेयर बबला शहर की सबसे बड़ी जमीन नीलामी को सिरे चढ़ाने की तैयारी कर चुकी हैं।

    अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद निगम का खाली खजाना भर जाएगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। इसके लिए मेयर ने शुक्रवार 12 दिसंबर को 12 बजे निगम सदन की विशेष बैठक बुलाई है। दिसंबर में मेयर निगम सदन की दो बैठक करेंगी। इस विशेष बैठक के बाद दिसंबर के आखिर में सदन की आम बैठक भी होनी है।

    मनीमाजरा पाकेट नंबर-6 की जमीन नीलामी के मुद्दे पर यह बैठक बुलाई जा रही है। सदन की पिछली बैठक में भी इस जमीन का प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन इस पाकेट में जमीन सही मायनों में है कितनी इस पर सवाल उठने के बाद प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया था।

    अब दोबारा निगम अधिकारी जमीन पैमाइश और माथापच्ची के बाद प्रस्ताव सदन के सामने रखेंगे। निगम सदन से प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो जमीन के जोनिंग प्लान बनाने को इसे यूटी प्रशासन के अर्बन प्लानिंग विभाग को भेजा जाएगा।