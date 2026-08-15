कौमी इंसाफ मोर्चा के मार्च को लेकर चंडीगढ़-मोहाली में नाकेबंदी, बॉर्डर पर फंसे वाहन; बस यात्री हुए परेशान

जागरण टीम, चंडीगढ़/मोहाली। बंदी सिखों की रिहाई समेत अन्य मांगों को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा के गर्वनर हाउस के घेराव के एलान के बाद चंडीगढ़ और मोहाली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुक्रवार को पुलिस ने नाकेबंदी की है।

चंडीगढ़ जाने वाले ज्यादातर रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया है। इसके चलते शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। मोर्चे के सदस्य वाइपीएस चौक में इकठे हो रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले किसान संगठन शामिल हो रहे हैं। मार्च 12 बजे शुरू होगा।

कौमी इंसाफ मोर्चा के समर्थकों के चंडीगढ़ की ओर बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मोहाली और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं।

29 जुलाई की घटना के बाद पुलिस सतर्क 29 जुलाई को चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर वारिस पंजाब दे और अकाली दल पुनरसुरजीत के कार्यकर्ताओं ने सांसद अमृतपाल सिंह व अन्य बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए थे और वाटर कैनन वाहन पर चढ़ गए थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। इसी घटना को देखते हुए आज के कूच को लेकर पुलिस पहले से ही अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है।

गवर्नर हाउस तक मार्च का लान मोर्चा कन्वीनर बापू गुरचरण सिंह ने कहा कि सरकारों ने बंदी सिखों की रिहाई के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सरकारों को जगाने के लिए आज मोहाली से चंडीगढ़ स्थित गवर्नर हाउस तक रोष मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने समर्थकों से शांतिपूर्ण ढंग से मार्च में शामिल होने की अपील की है।