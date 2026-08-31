चंडीगढ़ से धर्मशाला के लिए फिर शुरू होगी सीधी उड़ान, जानें नया शेड्यूल



जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ और धर्मशाला के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। खराब मौसम के चलते करीब 15 दिन से बंद पड़ी चंडीगढ़-धर्मशाला सीधी हवाई सेवा एक सितंबर यानी मंगलवार से दोबारा शुरू हो जाएगी।

इंडिगो ने इस रूट पर उड़ान बहाल करने का नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब यात्रियों को सड़क मार्ग से लंबा सफर करने की मजबूरी नहीं रहेगी। इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई 7722 गग्गल एयरपोर्ट से दोपहर 1:10 बजे उड़ान भरकर 2:15 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेगी। वापसी में विमान चंडीगढ़ से दोपहर 2:45 बजे धर्मशाला के लिए रवाना होगा और 3:50 बजे गगल एयरपोर्ट पहुंचेगा। चार दिन मिलेगी सीधी उड़ान शेड्यूल के अनुसार चंडीगढ़-धर्मशाला हवाई सेवा सप्ताह में चार दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को संचालित की जाएगी। धर्मशाला से चंडीगढ़ जाने वाली उड़ान का किराया करीब 3200 रुपये रखा गया है, जबकि चंडीगढ़ से धर्मशाला का किराया 3617 रुपये से शुरू होगा। टिकट की तारीख और उपलब्धता के अनुसार किराए में बदलाव हो सकता है।

सड़क से सफर पड़ रहा महंगा हवाई सेवा बंद होने के बाद धर्मशाला से चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ रहा था। इससे सफर में कई घंटे अधिक लग रहे थे। सबसे ज्यादा परेशानी उन यात्रियों को हुई, जिन्हें चंडीगढ़ से आगे दिल्ली, मुंबई, बंगलूरू और अन्य शहरों के लिए विमान पकड़ना होता है। चंडीगढ़ समय पर पहुंचने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय के साथ यात्रा का खर्च भी बढ़ाना पड़ रहा था।

पर्यटकों को भी मिलेगी सुविधा धर्मशाला-चंडीगढ़ हवाई सेवा की बहाली से पर्यटन क्षेत्र को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। चंडीगढ़ देश के कई प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग से जुड़ा है। ऐसे में धर्मशाला आने वाले पर्यटकों के लिए चंडीगढ़ से सीधी कनेक्टिविटी अहम है।