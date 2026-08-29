चंडीगढ़-बद्दी हाईवे पर ट्रक से मिली नशे की खेप, 67.80 लाख प्रतिबंधित टैबलेट और कैप्सूल जब्त

जागरण संवाददाता, मोहाली। चंडीगढ़-बद्दी हाईवे पर एक ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही नशे की दवाओं की खेप ने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया। केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रक से करीब 67.80 लाख साइकोट्रोपिक टैबलेट और कैप्सूल बरामद किए।

खेप को 120 मास्टर कार्टन में रखा गया था। कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस खेप के बारे में पहले से सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने 27 अगस्त को चंडीगढ़-बद्दी अंतरराज्यीय मार्ग पर नाकाबंदी कर उत्तर प्रदेश नंबर के संदिग्ध व्यावसायिक ट्रक को रोक लिया। ट्रक की तलाशी शुरू हुई तो एक के बाद एक कार्टन से नशीली दवाएं बरामद होने लगीं।

जांच में कुल 59,08,100 अल्प्राजोलम टैबलेट, 7,47,780 ट्रामाडोल कैप्सूल, 23,700 नाइट्राजेपाम टैबलेट और 400 क्लोनाजेपाम टैबलेट मिलीं। सीबीएन के मुताबिक, दवाओं को ले जाने के लिए जरूरी वैधानिक दस्तावेज भी नहीं थे। दवाओं की पहचान मिटाने की कोशिश तस्करी के तरीके ने जांच टीम का ध्यान खींचा। कई दवाओं की ब्लिस्टर स्ट्रिप और पैकेट से बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट मिटाई गई थी। इससे आशंका है कि खेप को नियामकीय जांच से बचाकर आगे खपाने की तैयारी थी।

कई दवाएं बिना वैध बिल और परिवहन दस्तावेजों के ट्रक में भेजी जा रही थीं। बरामद सामग्री की गिनती और सीलिंग की प्रक्रिया पूरी करने में टीम को 14 घंटे से ज्यादा समय लगा। इसके बाद जब्त की गई दवाओं की कुल संख्या करीब 67.80 लाख यूनिट सामने आई।