चंडीगढ़ में दिनदहाड़े महिला की हत्या, रोज गार्डन के शौचालय में रेता गला, चाकू बरामद, बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की पर्ची भी मिली

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रोड गार्डन के शौचालय में एक महिला की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। शनिवार को दिनदहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस को घटनास्थल से खून से सना चाकू बरामद हुआ है। महिला की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी दीक्षा के रूप में हुई है। उसके पास से बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की एक पर्ची भी बरामद हुई है।

मामला प्रेम प्रसंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। शाम करीब चार बजे लोग पार्क में टहल रहे थे। इसी दौरान महिलाओं के शौचालय से चीख सुनाई दी। एक युवक ने तुरंत रोजगार्डन के गेट पर मौजूद ट्रैफिक कर्मियों को इसकी सूचना दी। चीख लड़कियों के बाथरूम से आ रही थी।

पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने वहां मौजूद एक महिला से शौचालय के अंदर जाकर स्थिति चेक करने को कहा। जैसे ही महिला अंदर पहुंची, उसने देखा कि एक महिला खून से लथपथ हालत में पड़ी थी और उसने उसी समय अपनी आखिरी सांस ली।