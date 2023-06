Viral Video: योग करते करते बच्ची ने खाई चॉकलेट, वीडियो हुआ वायरल; देखकर आप भी हो जाएंगे लोट-पोट

Viral Video of Cute Girl Eating Chocolate साढ़े चार साल की ईशानी वर्मा की रील इन दिनों खूब वायरल हो रही है। इस रील की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस रील को अभी तक 32 लाख लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में जहां बड़े लोग योग कर रहे हैं वहीं ईशानी सबके बीच में बैठ कर चॉकलेट के मजे ले रही है।

बड़े जब कर रहे थे योगा, वहीं ये बच्ची ले रही थी चॉकलेट के मजे; वीडियो देख हो जाएंगे लोट-पोट

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, विकास शर्मा: सेक्टर -33 स्थित भवन विद्यालय की कक्षा नर्सरी ए की पढ़ने वाली साढ़े चार की छात्रा ईशानी वर्मा की पहली रील इन दिनों खूब वायरल हो रही है। इस रील की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस रील को अभी तक 32 लाख लोग देख चुके हैं। View this post on Instagram A post shared by Puneet Verma (@puneet.cybrain) 32 लाख लोग देख चुके वीडियो रील को तीन लाख लोगों ने री शेयर, ढाई लाख लोगों ने की लाइक किया है। दो हजार लोगों ने इस पर कमेंट किए हैं। अब ईशानी के चॉकलेट योगा की रील को हर घंटे एक लाख व्यूअर देख रहे है। ईशानी के पिता पुनीत वर्मा ने बताया कि यह वीडियो किसी रील बनाने के उद्देश्य से शूट नहीं किया गया था। हमारे मोहाली स्थित साइब्रेन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के परिसर में योग दिवस मनाया जा रहा था। इस खास दिन को मनाने के लिए एक खास योग सत्र का आयोजन किया गया था। इसमें ईशानी भी हिस्सा ले रही थी। बंद आखों से जेब से निकाली चाॅकलेट योग सत्र के दौरान जब ईशानी को भूख लगी तो उसने योग करते हुए, बंद आंखों से अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली और खाने लगी। योगा इंस्ट्रक्टर ने चुपचाप ईशानी के इस चॉकलेट योगा को अपने कैमरे में कैद कर लिया। योग सत्र के बाद में योग इंस्ट्रक्टर ने इसे ईशानी के पिता पुनीत वर्मा के साथ शेयर किया। ईशानी की यह अचानक ली गई वीडियो पर सब खूब हंसे। पुनीत बताते हैं कि मैंने इसे अपने इंस्टाग्राम @puneet.cybrain पर अपलोड कर दिया,जोकि मेरी और ईशानी की पहली इंस्टाग्राम रील थी। रील के अपलोड करने के एक घंटे बाद 10 हजार लोगों ने इसे देख लिया। मैंने यह रील 23 जून को सुबह आठ बजे अपलोड की थी। लोगों के आ रहे जबरदस्त कमेंट रात के 11 बजे तक एक लाख लोगों ने इसे देख लिया,और 26 जून तक इसे 10 लाख लोगों ने देख लिया था। खबर लिखने के समय तक इसे 32 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ईशानी की इस रील पर लोगों के बहुत बेहतरीन कमेंट आ रहे हैं, लोग एक दूसरे को रील भेजकर लिख रहे हैं कि यह तुम्हारे बचपन की तस्वीर है । कई लिख रहे हैं मेरी बेटी भी ऐसी ही होनी चाहिए। कई ईशानी की योग के प्रति गंभीरता की तारीफ कर रहे हैं। आप भी इसे @puneet.cybrain पर देखने का लुत्फ उठा सकते हैं।

Edited By: Nidhi Vinodiya