Chandigarh Weather 14 September: चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, आज भी वर्षा के आसार
चंडीगढ़ में रविवार को मौसम ने करवट ली और तेज वर्षा हुई, जिससे गर्मी व उमस से राहत मिली। सोमवार को भी बारिश की संभावना है।
HighLights
चंडीगढ़ में रविवार को तेज वर्षा, सोमवार को भी आसार।
मोहाली में रिकॉर्ड 121 एमएम बारिश, ट्राईसिटी में असर।
गर्मी-उमस से राहत, धान की फसल पकने से खुशबू।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रविवार दोपहर को मौसम ने करवट ली और तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को भी वर्षा होगी। अगर ट्राईसिटी की बात करें तो रविवार को मौसम के भी तीन रंग देखने को मिले।
मोहाली में करीब 12.30 बजे शुरू हुई बारिश ने यातायात व्यवस्था को चोक कर दिया। एयरपोर्ट रोड पर तो रिकाॅर्ड 121 एमएम बारिश हुई। वहीं, 1.15 बजे के करीब चंडीगढ़ में भी बारिश शुरू हुई, जोकि 38.3 एमएम दर्ज की गई। पंचकूला में नाममात्र के ही छीटें पड़े।
मानसून की विदाई में 15-16 दिन बचे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले चार दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। कई दिनों से गर्मी और उमस से परेशानी झेल रहे लोगों को मौसम में आए इस बदलाव के साथ राहत मिली है। अगले चार दिन भी राहत के आसार हैं।
वहीं खेतों में इन दिनों धान की फसल पकने की स्थिति में है। ऐसे में खेतों के पास से गुजरने पर बासमती की सुगंध से लोग सराबोर हो रहे है। मुख्य रूप से धान की फसल खेतों में पकने की स्थिति में होने के कारण इसका पीला और हरा रंग लोगों को मोह रहा है।