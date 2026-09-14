Chandigarh Weather 14 September: चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, आज भी वर्षा के आसार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रविवार दोपहर को मौसम ने करवट ली और तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को भी वर्षा होगी। अगर ट्राईसिटी की बात करें तो रविवार को मौसम के भी तीन रंग देखने को मिले।

मोहाली में करीब 12.30 बजे शुरू हुई बारिश ने यातायात व्यवस्था को चोक कर दिया। एयरपोर्ट रोड पर तो रिकाॅर्ड 121 एमएम बारिश हुई। वहीं, 1.15 बजे के करीब चंडीगढ़ में भी बारिश शुरू हुई, जोकि 38.3 एमएम दर्ज की गई। पंचकूला में नाममात्र के ही छीटें पड़े।

मानसून की विदाई में 15-16 दिन बचे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले चार दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। कई दिनों से गर्मी और उमस से परेशानी झेल रहे लोगों को मौसम में आए इस बदलाव के साथ राहत मिली है। अगले चार दिन भी राहत के आसार हैं।