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Chandigarh Weather 12 September: मानसून की रफ्तार धीमी, चंडीगढ़ में आज मौसम रहेगा ड्राई

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Published: Sat, 12 Sep 2026 07:00 AM (IST)

चंडीगढ़ और ट्राईसिटी में शुक्रवार को मौसम शुष्क रहा। मानसून की रफ्तार धीमी होने की वजह से शनिवार को भी वर्षा के आसार कम ही हैं।

चंडीगढ़ में मानसून की रफ्तार धीमी। (सांकेतिक फोटो)

चंडीगढ़ में मानसून की रफ्तार धीमी। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. शुक्रवार को चंडीगढ़ और ट्राईसिटी में मौसम शुष्क रहा।

  2. रविवार से उत्तरी पंजाब में बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद।

  3. सोमवार और मंगलवार को चंडीगढ़ में वर्षा हो सकती है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ समेत ट्राईसिटी में शुक्रवार को मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने शनिवार को किसी तरह की मौसम चेतावनी नहीं है। बादलवाही रह सकती और रविवार से उत्तरी पंजाब में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है।

इसके बाद चंडीगढ़ में भी सोमवार और मंगलवार को भारी वर्षा हो सकती है। चंडीगढ़ में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिसके चलते मौसम ड्राई चल रहा है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच है।

दिन में उमस परेशान का रही है, लेकिन सुबह-शाम ठंडक का अहसास होता है। मानसून ट्रफ जम्मू, देहरादून, उत्तर प्रदेश और झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव वाले क्षेत्र तक बनी हुई है। इसका असर चंडीगढ़ के मौसम पर पड़ रहा है।

उत्तर हरियाणा और आसपास के क्षेत्र में ऊपरी हवा का चक्रवाती सिस्टम सक्रिय है। इसके चलते बादल छाने और कुछ इलाकों में वर्षा होने के आसार हैं। वहीं, उत्तर पाकिस्तान और जम्मू के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। मानसून ट्रफ, चक्रवाती सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ के असर से चंडीगढ़ में मौसम बदल सकता है।