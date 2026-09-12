Chandigarh Weather 12 September: मानसून की रफ्तार धीमी, चंडीगढ़ में आज मौसम रहेगा ड्राई

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ समेत ट्राईसिटी में शुक्रवार को मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने शनिवार को किसी तरह की मौसम चेतावनी नहीं है। बादलवाही रह सकती और रविवार से उत्तरी पंजाब में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है।

इसके बाद चंडीगढ़ में भी सोमवार और मंगलवार को भारी वर्षा हो सकती है। चंडीगढ़ में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिसके चलते मौसम ड्राई चल रहा है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच है।

दिन में उमस परेशान का रही है, लेकिन सुबह-शाम ठंडक का अहसास होता है। मानसून ट्रफ जम्मू, देहरादून, उत्तर प्रदेश और झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव वाले क्षेत्र तक बनी हुई है। इसका असर चंडीगढ़ के मौसम पर पड़ रहा है।