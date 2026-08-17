Chandigarh Weather 17 August: चंडीगढ़ में सुबह हुई बारिश, अब तक सामान्य से 25% कम वर्षा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ समेत ट्राईसिटी में रविवार रात से ही मौसम का मिजाज बदला रहा। आसमान में बादल छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चलती रहीं, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिली। सोमवार सुबह की शुरुआत भी बारिश के साथ हुई।

कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम सुहावना रहा और तापमान में भी गिरावट महसूस हुई। हालांकि, बारिश थमने के बाद हल्की धूप निकली। इसके साथ ही वातावरण में नमी बढ़ने से लोगों को उमस का अहसास होने लगा।

मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को भी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ट्राईसिटी में बादल छाए रहने और कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है।