Chandigarh Weather 16th August: चंडीगढ़ में छाए रहेंगे बादल, बूंदाबांदी के भी बने रहेंगे आसार
चंडीगढ़ और ट्राईसिटी में रविवार को आसमान में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
HighLights
चंडीगढ़ ट्राईसिटी में रविवार को छाए रहेंगे बादल, बूंदाबांदी संभव।
अधिकतम तापमान 33 डिग्री, लेकिन नमी से 37 डिग्री जैसा महसूस।
पंजाब-हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट, जलभराव की आशंका।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। चंडीगढ़ समेत ट्राईसिटी में आज यानी रविवार को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दिनभर बादलों की आवाजाही रहेगी और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी का भी अनुमान है।
सुबह हल्की धूप निकलने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार, चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हालांकि, वातावरण में नमी अधिक रहने के कारण लोगों को तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है।
वहीं, न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन में बादल छाने और बूंदाबांदी होने से कुछ समय के लिए गर्मी से राहत मिल सकती है।
उधर, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी वर्षा की संभावना जताई है। हरियाणा में अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ मौसम खराब होने की आशंका व्यक्त की है। ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव और सड़क यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है।