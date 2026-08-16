Chandigarh Weather 16th August: चंडीगढ़ में छाए रहेंगे बादल, बूंदाबांदी के भी बने रहेंगे आसार

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। चंडीगढ़ समेत ट्राईसिटी में आज यानी रविवार को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दिनभर बादलों की आवाजाही रहेगी और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी का भी अनुमान है।

सुबह हल्की धूप निकलने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार, चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हालांकि, वातावरण में नमी अधिक रहने के कारण लोगों को तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है।