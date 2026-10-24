Chandigarh Weather 24 October: चंडीगढ़ में दो दिन का अलर्ट, पहाड़ों पर बारिश का दिखेगा असर

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। चंडीगढ़ वासियों को आज और कल दो दिन अलर्ट रहना होगा। पहाड़ाें पर मौसम में बदलाव से सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ेगी। अभी न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है।

तापमान में शनिवार और रविवार को गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसकी वजह से खांसी-जुकाम व वायरल का खतरा बढ़ेगा। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्कता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 24 और 25 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात या वर्षा हो सकती है। पांच जिलों कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, लाहुल-स्पीति और मंडी में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं।