कागजों में 24 घंटे सप्लाई, स्वच्छ पेयजल को भी तरस रहे लोग; चंडीगढ़ के मनीमाजरा में ऐसा है हाल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। वार्ड नंबर-4 शहर के सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। कागजों में मनीमाजरा में 24 घंटे पानी की सप्लाई हो रही है। लेकिन हकीकत यह हैं कि बड़ी आबादी अभी भी स्वच्छ पेयजल को तरस रही है। इस वार्ड का नेतृत्व डिप्टी मेयर सुमन शर्मा करती हैं। वह जीती तो आम आदमी पार्टी के टिकट पर थी लेकिन बाद में भाजपा में शामिल हो गई।

वार्ड को अभी तक डिप्टी मेयर के रुतबे का फायदा नहीं मिल पाया है। हालांकि उन्होंने आबादी को देखते हुए हाउस की बैैठक में मनीमाजरा के लिए अलग से ज्वाइंट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग उठाई थी लेकिन उनकी यह मांग परवान नहीं चढ़ सकी।

ड्रग्स, पार्किंग, कानून व्यवस्था बड़ी समस्या इंदिरा काॅलोनी, किशनगढ़ जैसे एरिया में ड्रग्स ने तेजी से बढ़ रहा है। जिसकी वजह से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। संकरी गलियों और आबादी अधिक होने से पार्किंग की समस्या विकराल है।

पीने के लिए स्वच्छ जल का संकट मनीमाजरा में 24 घंटे पेयजलापूर्ति परियोजना पूरी हो चुकी है। लेकिन हालात अभी भी ऐसे हैं कि कई एरिया में स्वच्छ जल नहीं आ रहा है। खासकर इंदिरा काॅलोनी में आए दिन इस तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं। लोगों का आरोप है कि पार्षद आप में रहते तो गंदे पानी की समस्या खूब उठाती थी लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद यह मुद्दा कहीं पीछे छूट गया है।

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