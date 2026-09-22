चंडीगढ़ में निगम चुनाव से पहले बड़ा बदलाव; 56 हजार मतदाता घटे, SIR की फाइनल सूची जारी

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव दिसंबर में प्रस्तावित हैं और उससे पहले वोटर्स को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है।विशेष गहन पुनरीक्षण (एआईआर) की मतदाता सूची में करीब 56 हजार मतदाताओं की कमी आई है।

मुख्य चुनाव अधिकारी प्रेरणा पुरी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर अंतिम मतदाता सूची के आंकड़ों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसआईआर से पहले चंडीगढ़ में 5,16,427 मतदाता दर्ज थे, जबकि अंतिम मतदाता सूची में यह संख्या घटकर 4,60,209 रह गई है।

21 जुलाई को जारी मसौदा मतदाता सूची में कुल 4,50,282 मतदाता थे। दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए और अंतिम सूची में 9,927 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई। इसके बावजूद एसआईआर से पहले की सूची के मुकाबले शहर में मतदाताओं की संख्या काफी कम हो गई है।