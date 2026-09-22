चंडीगढ़ में निगम चुनाव से पहले बड़ा बदलाव; 56 हजार मतदाता घटे, SIR की फाइनल सूची जारी
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची में करीब 56 हजार मतदाताओं की कमी ...और पढ़ें
HighLights
एसआईआर से पहले थे 5,16,427 मतदाता।
अंतिम सूची में 4,60,209 मतदाता दर्ज।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने आंकड़े बताए।
राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव दिसंबर में प्रस्तावित हैं और उससे पहले वोटर्स को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है।विशेष गहन पुनरीक्षण (एआईआर) की मतदाता सूची में करीब 56 हजार मतदाताओं की कमी आई है।
मुख्य चुनाव अधिकारी प्रेरणा पुरी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर अंतिम मतदाता सूची के आंकड़ों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसआईआर से पहले चंडीगढ़ में 5,16,427 मतदाता दर्ज थे, जबकि अंतिम मतदाता सूची में यह संख्या घटकर 4,60,209 रह गई है।
21 जुलाई को जारी मसौदा मतदाता सूची में कुल 4,50,282 मतदाता थे। दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए और अंतिम सूची में 9,927 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई। इसके बावजूद एसआईआर से पहले की सूची के मुकाबले शहर में मतदाताओं की संख्या काफी कम हो गई है।
अंतिम सूची में 2,34,516 पुरुष, 2,25,671 महिला और 22 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ की आबादी 10,54,000 थी, जबकि 2026 की अनुमानित आबादी 13,72,260 बताई गई है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार मतदाता-जनसंख्या अनुपात 335 और लिंगानुपात 962 दर्ज किया गया है।
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प्रत्येक वार्ड में चुनावी गणित होगा प्रभावित
एसआईआर के बाद मतदाता संख्या में आई यह बड़ी गिरावट आगामी नगर निगम चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। शहर के 35 वार्डों में मतदाता संख्या के बदलने से प्रत्येक वार्ड का चुनावी गणित प्रभावित हो सकता है। अंतिम सूची के आंकड़े अब यह भी बताएंगे कि किन वार्डों में मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक बदलाव हुआ है और इसका वार्डवार चुनावी संरचना पर कितना असर पड़ा है।