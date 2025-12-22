चंडीगढ़ का टशन, महंगी गाड़ी और महंगे नंबर, तभी तो CH01-DC-0001 नंबर 31.35 लाख में बिका
चंडीगढ़ में वीआईपी नंबरों की नीलामी में CH01-DC-0001 नंबर 31.35 लाख रुपये में बिका। प्रशासन ने 20 से 22 दिसंबर तक 485 नंबरों की ई-नीलामी कराई, जिससे 2 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल में रहने वालों में महंगी गाड़ियों और उनपर वीआईपी नंबर टशन रहता है। यही वजह कि प्रशासन जब भी वीआईपी नंबरों की नीलामी कराता है तो दिल खोलकर बोली लगाते हैं। 20 से 22 दिसंबर तक कराई गई नीलामी में CH01-DC-0001 नंबर 31.35 लाख में बिका।
पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण कार्यालय की ओर से नई श्रृंखला सीएच01-डीसी के नंबरों 0001 से 9999 तक और पिछली श्रृंखलाओं के शेष फैंसी व विशेष नंबरों की ई-नीलामी कराई। प्रशासन 485 नंबरों को बेच पाया और कुल 2 करोड़ 96 लाख 31 हजार का उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त हुआ।
सीएच01-डीसी-0001 के सीएच01-डीसी-0009 दूसरा सबसे महंगा नंबर बिका, जिसकी बोली 20 लाख 72 हजार रुपये लगी। सीएच01-डीसी-0007 नंबर 16 लाख 13 हजार, सीएच01-डीसी 9999 नंबर 13 लाख 66 हजार, सीएच01-डीसी 0005 नंबर 11 लाख 7 हजार में बिका। इसी प्रकार सीएच01-डीसी 0010 नंबर 10 लाख 17 हजार, सीएच01-डीसी 0006 नंबर 7 लाख 2 हजार, सीएच01-डीसी 0003 नंबर 5 लाख 63 हजार और सीएच01-डीसी 7777 नंबर 5 लाख 26 हजार रुपये में नीलाम हुआ है।
