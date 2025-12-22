चंडीगढ़ का टशन, महंगी गाड़ी और महंगे नंबर, तभी तो CH01-DC-0001 नंबर 31.35 लाख में बिका

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल में रहने वालों में महंगी गाड़ियों और उनपर वीआईपी नंबर टशन रहता है। यही वजह कि प्रशासन जब भी वीआईपी नंबरों की नीलामी कराता है तो दिल खोलकर बोली लगाते हैं। 20 से 22 दिसंबर तक कराई गई नीलामी में CH01-DC-0001 नंबर 31.35 लाख में बिका।

पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण कार्यालय की ओर से नई श्रृंखला सीएच01-डीसी के नंबरों 0001 से 9999 तक और पिछली श्रृंखलाओं के शेष फैंसी व विशेष नंबरों की ई-नीलामी कराई। प्रशासन 485 नंबरों को बेच पाया और कुल 2 करोड़ 96 लाख 31 हजार का उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त हुआ।