चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र अमन का NCC स्पेशल एंट्री में ऑल इंडिया रैंक-1, सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयन

संवाद सहयोगी, मोहाली। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग छात्र और एक सिपाही के बेटे अमन कुमार ने एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के 124वें कोर्स (पुरुष) में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर किया है।

इस उपलब्धि के साथ उनका चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन के लिए हुआ है। वे ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए), चेन्नई में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भारतीय सेना में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशनड (नियुक्ति) होंगे।

बिहार के बरौनी में जन्में और बरेली से अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने वाले अमन को सेना में शामिल होने का सपना विरासत में मिला है। अपने सपने के बारे में अमन ने कहा, एआईआर 1 रैंक हासिल करने के बाद, मैं आर्मी की वर्दी पहनकर अपने पहले सपने को पूरा करने के लिए उत्सुक हूं।