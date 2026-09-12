चंडीगढ़ में बर्थडे पार्टी से लौट रहे दो युवकों को घेरकर पीटा, चाकुओं से हमला; गाड़ी पार्किंग के विवाद में वारदात

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गाड़ी पार्किंग के विवाद के चलते गांव दड़वा में शुक्रवार देर रात बड़ी वारदात हुई। बर्थडे पार्टी से लौट रहे दो युवकों को घेरकर मारपीट की गई। उन पर चाकुओं से हमला किया गया। उनके सिर और पेट में गहरी चोटें आई हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

शिकायत मिलने पर इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने दड़वा निवासी आकाश और साहिल को गिरफ्तार किया है। हमले में घायल युवक विकास के बेटे के जन्मदिन पर पार्टी में आए थे। रात करीब साढ़े 11 बजे खाना खाने के बाद सभी अपने घरों की ओर जाने लगे।

इसी दौरान नीचे सूरज और विजय पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। हमलावरों के हाथ में चाकू थे। पहले सूरज और विजय पर हमला किया। इसके बाद कुछ और युवक भी वहां पहुंच गए और दोनों से मारपीट करने लगे।

हमले में सूरज और विजय गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के सिर और पेट में गहरी चोटें आई हैं। हमला करने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई।