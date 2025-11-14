चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल! Police बीट बाॅक्स के पास ही चले चाकू और तेजधार हथियार, दो युवकों पर जानलेवा हमला
चंडीगढ़ में मौलीजागरां थाने के अंतर्गत मक्खन माजरा गांव स्थित पुलिस बीट बॉक्स के पास दो युवकों पर धारदार हथियारों से हमला हुआ। हमलावरों ने युवकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की तलाश जारी है। इस घटना ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मौलीजागरां थाने के अंतर्गत मक्खन माजरा गांव स्थित पुलिस बीट बॉक्स के पास वीरवार देर रात दो युवकों पर जानलेवा हमला हुआ।धारदार हथियारों से युवकों को घायल कर हमलावर फरार हो गए। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है। घायलों को इलाज के लिए जीएमसीएच-32 में भर्ती कराया गया। मौलीजागरां थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि वह खाना खाने के बाद दोस्त हरमनदीप सिंह के साथ रात करीब 9:30 बजे पुलिस बीट बाॅक्स के पास टहल रहा था। तभी 5-6 युवक आए और बेवजह गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी।
अजय के अनुसार, हमलावरों ने तेजधार हथियारों और चाकू से वार किए। उसकी टांग और शरीर के अन्य हिस्सों पर वार किए। तेज धार वाले पत्थर से हरमनदीप के सिर पर हमला किया, जिससे वह घायल हो गया। लोगों ने हमलावरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे मौके से फरार हो गए।
घटना के बाद राहगीरों ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जीएमसीएच-32 पहुंचाया और अजय का बयान दर्ज किया। मौलीजागरां थाना पुलिस आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास के इलाके व सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।
