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Chandigarh Weather 18 August: चंडीगढ़ में सुबह झमाझम बरसात, दिन में धूप और उमस

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Updated: Tue, 18 Aug 2026 12:22 PM (IST)

मंगलवार सुबह चंडीगढ़ समेत ट्राईसिटी में भारी बारिश से जलभराव और यातायात बाधित हुआ, जिससे लोगों को परेशानी हुई। अगले पांच दिन गरज के साथ बारिश का अनुमान है।

बारिश से बचने के लिए छाता लेकर जाती युवतियां।

बारिश से बचने के लिए छाता लेकर जाती युवतियां।

HighLights

  1. चंडीगढ़ ट्राईसिटी में मंगलवार सुबह हुई भारी बारिश।

  2. कई इलाकों में जलभराव, यातायात जाम से लोग परेशान।

  3. मौसम विभाग ने अगले पांच दिन बारिश का अनुमान जताया।

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। चंडीगढ़ समेत पूरे ट्राईसिटी में मंगलवार सुबह झमाझम बरसात हुई। कई इलाकों में जलभराव होने से स्कूल जाने वाले बच्चों, अभिभावकों और दफ्तर जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर वाहन बंद हो गए, जिससे जाम की स्थिति बनी रही।

बरसात की वजह से सुबह मौसम सुहावना रहा, लेकिन 11 बजे के बाद हल्की धूप निकली और उमस भी बढ़ गई। इससे पहले सोमवार को दिनभर उमस और गर्मी के बाद शाम करीब सात बजे मौसम ने करवट ली। घने बादल छाए और रात को बारिश हुई।

मौसम विभाग ने चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में अगले पांच दिनों तक गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। 19 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने का अनुमान है। 20 से 22 अगस्त के बीच अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास रह सकता है। न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। 

पंचकूला में अंडरपास और निचले इलाकों में भरा पानी

मंगलवार सुबह तेज बारिश के बाद पंचकूला के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई। सेक्टर-19 अंडरपास में बारिश का पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कत हुई। अमरटैक्स चौक के आसपास और इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में भी सड़क पर पानी जमा हो गया। सेक्टर-19 में कई मकानों के बाहर भी बारिश का पानी जमा हो गया। इससे लोगों को घरों से बाहर निकलने और वाहन निकालने में परेशानी हुई। जलभराव के बाद लोगों ने शहर की बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाए।

मोहाली में सड़कें बनीं तालाब

मोहाली में क घंटे हुई तेज बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। कई सेक्टरों में इतना पानी जमा हो गया कि टू व्हीलर पानी में डूबे नजर आए। लोगों का कहना है कि हल्की सी बरसात होने पर ही व्यवस्था डगमगा जाती है।