24 और 25 को पहाड़ों पर बारिश के आसार, चंडीगढ़ समेत ट्राईसिटी में बढ़ेगी ठंड; बच्चों-बुजुर्गों में वायरल का डर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पहाड़ों में बारिश की संभावना के बीच चंडीगढ़ ट्राईसिटी में ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 24 और 25 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है।

पंजाब और हरियाणा के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास बढ़ सकता है।

चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन पड़ोसी राज्यों में मौसम बदलने का असर ट्राईसिटी के तापमान पर भी पड़ सकता है। मौसम में बदलाव की वजह से बच्चों और बुजुर्गों में वायरल का खतरा रहेगा।



इन दिनों शहर में रात का तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जबकि दिन का तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस होती है, वहीं रात में तापमान गिरने से ठंड बढ़ जाती है।