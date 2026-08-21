जलभराव, क्षतिग्रस्त सड़कें और पार्किंग का भी बुरा हाल, ये है चंडीगढ़ का हाल; मेयर से मिले कारोबारी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 18 अगस्त को हुई वर्षा ने चंडीगढ़ के स्मार्टसिटी होने के दावों की पोल खोली, जिससे आम जनता के साथ-साथ कारोबारियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। जलभराव, ड्रेनेज, क्षतिग्रस्त सड़कें और बदहाल पार्किंग को लेकर शुक्रवार को सेक्टर 22-बी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य मेयर सौरभ जोशी से मिले।

उन्होंने बताया कि मोबाइल मार्केट की लंबे समय से परेशानी झेलनी पड़ रही है। कारोबारियों ने मेयर को बताया कि बारिश के दौरान सड़क पर बने गड्ढों, असमतल सतह और अधूरे ड्रेनेज कार्यों के कारण जलभराव की समस्या गंभीर हो जाती है।

इससे कारोबारियों के साथ-साथ बाजार में आने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अनधिकृत वेंडिंग और अतिक्रमण के कारण पार्किंग की कमी का मुद्दा भी उठाया। मेयर सौरभ जोशी ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को इन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए बाजारों में जलभराव रोकने और उचित ड्रेनेज व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि कारोबारियों, ग्राहकों और आगंतुकों को परेशानी न हो।