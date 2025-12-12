चंडीगढ़ में अमानवीयता! मिल्खा सिंह को Thar से कुचला, सड़क पर तड़फते छोड़ युवती गाड़ी लेकर हो गई फरार
चंडीगढ़ में एक अमानवीय घटना में, 62 वर्षीय मिल्खा सिंह को एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने कुचल दिया और युवती उन्हें सड़क पर तड़पता छोड़कर फरार हो गई। पुलिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्मार्टसिटी में अमानवीयता का उदाहरण सामने आया है, जहां 62 वर्षीय मिल्खा सिंह को तेज रफ्तार थार गाड़ी से कुचलकर और सड़क पर तड़फते छोड़कर युवती गाड़ी लेकर फरार हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरों की मदद से थार का नंबर पता लगाने में जुटी है।
हादसा सेक्टर-23/24 चौक पर हुआ। सेक्टर-38 निवासी मिल्खा सिंह सेक्टर-17 के शिवालिक व्यू होटल में हेल्पर का कार्य करते थे। वे दोपहर के समय काम से लौट रहे थे। जब वह सेक्टर-23/24 चौक के पास से साइकिल से गुजर रहे थे, तभी तेज रफ्तार थार गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। मिल्खा सिंह सड़क पर तड़फते रहे।
थार गाड़ी को चला रही युवती मौके से फरार हो गई। राहगीरों ने जब तक मिल्खा सिंह को अस्पताल पहुंचाया तब तक वे दम तोड़ चुके थे। सेक्टर-11 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
