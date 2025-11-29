चंडीगढ़ में रईसजादे के बेटे 12वें के छात्र ने युवती की ली जान, कार से मारी टक्कर, चार दिन बाद हारी जिंदगी की जंग

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-10 में एसयूवी गाड़ी की टक्कर से घायल 32 वर्षीय अर्चना ने चार दिन तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद शुक्रवार रात पीजीआई में दम तोड़ दिया। इस मामले में सेक्टर-3 थाना पुलिस ने पंचकूला के वीआईपी सेक्टर एमडीसी-6 में रहने वाले एक रईसजादे के बेटे 12वीं के छात्र के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना 24 नवंबर की शाम को हुई थी। 12वीं छात्र कथित रूप से अपने दोस्तों के साथ ट्यूशन से लौट रहा था। उसने अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी से एक्टिवा सवार दो युवतियों को टक्कर मारी। दोनों युवतियों को पीजीआई में भर्ती कराया गया। इनमें से मोहाली के मुंडी खरड़ निवासी अर्चना ने चार दिन बाद दम तोड़ दिया। परिवार उसकी शादी की तैयारी कर रहा था।

दोनों सहकर्मी ड्यूटी खत्म कर ऑफिस से लौट रही थी हादसे में घायल अर्चना की सहकर्मी दीपिका ने पुलिस को बताया कि वह सेक्टर-8 स्थित स्टेप अहेड माइग्रेशन ऑफिस में जॉब करती है। 24 नवंबर की शाम ड्यूटी खत्म कर ऑफिस से वह सहकर्मी अर्चना के साथ घर लौट रही थी।

सेक्टर 9/10 डिवाइडिंग रोड से सेक्टर-10 की ओर मुड़ते समय, जब वे पेट्रोल पंप की तरफ जा रही थीं, तभी सामने से सेक्टर-10 छोटे चौंक की ओर से तेज़ रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने उनकी एक्टिवा को जोरदार टक्कर मारी।