चंडीगढ़ से शिक्षक भर्ती का मामला पहुंचा गृह मंत्रालय, रिक्रूटमेंट कमेटी खत्म कर SSC की बहाली की मांग

सुमेश ठाकुर, चंडीगढ़। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं आ रही। एजेंसी नहीं मिलने से विभाग जुलाई 2026 में 532 पदों पर होने वाली भर्ती को करने में असमर्थ है और अब स्कूल चलाने के लिए 94 शिक्षक और प्रिंसिपल डेपुटेशन पर बुलाए है, जिनका इंटरैक्शन 8 और 9 अक्टूबर को है।

केंद्रीय सेवा नियम (सीएसआर) लागू होने के बाद सरकारी स्कूल इस तरह नहीं चल सकते, इसलिए पंजाब राज्यपाल की बनाई स्पेशल रिकरूटमेंट कमेटी का अंत करके स्टाफ सलेक्शन कमीशन (एसएससी) की बहाली हो। यह मांग स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने गृह मंत्रालय से की है।

गृह मंत्रालय को ईमेल और पोर्टल से भेजी अपील में यूनियन ने स्पष्ट किया है कि एसएससी से भर्ती नहीं होने के कारण विभाग में मतभेद है। चंडीगढ़ कैडर के शिक्षकों की नियमित पदोन्नति करने से पहले डेपुटेशन पर शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया से चंडीगढ़ कैडर के शिक्षकों की प्रमोशन बाधित हो रही है। सैकड़ों शिक्षक बिना प्रमोशन से ही तीन दशक की नौकरी करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

कोटे बनाए, नहीं होती भर्ती और प्रमोशन पंजाब राज्यपाल की तरफ से चंडीगढ़ में गृह और वित्त सचिव की अध्यक्षता में स्पेशल रिक्र टमेंट कमेटी बनाई है। कमेटी ने चंडीगढ़ कैडर मंजूर होने के बावजूद गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना शिक्षा विभाग में डेपुटेशन कोटे बनाए हुए हैं।

कोटे की वजह से नियमित भर्ती और प्रमोशन स्थानीय प्रशासन की तरफ से नहीं होती। कमेटी के बनाए कोटे पर पंजाब और हरियाणा से आने वाले शिक्षक या प्रिंसिपल नियमानुसार एक्सटेंशन नहीं लेते और पांच से 30 वर्ष की नौकरी चंडीगढ़ में ही कर जाते है।