चंडीगढ़ में सातवीं कक्षा की नूर ने पेश की मिसाल, दूसरी बार कैंसर मरीजों के लिए दान किए बाल
चंडीगढ़ की सातवीं कक्षा की छात्रा नूर सचदेवा ने कैंसर मरीजों के लिए दूसरी बार अपने बाल दान किए हैं। ...और पढ़ें
HighLights
सातवीं की छात्रा नूर ने कैंसर मरीजों को बाल दान किए।
बाल मुंबई के मेदांता अस्पताल में विग बनाने भेजे जाएंगे।
पिता सतीश सचदेवा से मिली समाजसेवा, दान की प्रेरणा।
राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। सेवा की प्रेरणा उम्र नहीं देखती। इसका उदाहरण चंडीगढ़ की सातवीं कक्षा की छात्रा नूर सचदेवा ने पेश किया है। नूर ने कैंसर मरीजों के लिए दूसरी बार अपने बाल दान किए हैं।
महज छोटी सी उम्र में नूर का यह कदम न केवल मानवीय संवेदनाओं को दर्शाता है, बल्कि उन कैंसर मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश भी है, जो इलाज के दौरान अपने बाल खो देते हैं।
नूर का कहना है कि कैंसर मरीजों को बाल न होने की वजह से अंदर से अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। इसी सोच के साथ वह दूसरी बार अपने बाल दान कर रही हैं और आगे भी ऐसा करती रहेंगी।
सेक्टर-35 स्थित खालसा पब्लिक स्कूल की सातवीं कक्षा की छात्रा नूर अपने परिवार के साथ खरड़ में रहती हैं। वर्ष 2024 में भी उन्होंने कैंसर मरीजों के लिए अपने बाल दान किए थे।
इस बार भी उनके बाल मुंबई के मेदांता अस्पताल भेजे जाएंगे, जहां इनसे कैंसर मरीजों के लिए विग तैयार की जाएगी। नूर का कहना है कि वह चाहती हैं कि उनकी तरह दूसरे लोग भी आगे आएं और इस मुहिम में सहयोग करें।
एक कैंसर मरीज को देखकर बदली सोच
नूर के पिता सतीश सचदेवा ने बताया कि एक बार उनकी बेटी ने कैंसर से पीड़ित एक महिला को देखा था। इलाज के दौरान महिला के सारे बाल झड़ चुके थे। इस दृश्य ने नूर को भीतर तक प्रभावित किया। उसने अपने पिता से पूछा कि क्या वह ऐसे मरीजों की मदद कर सकती है।
सतीश सचदेवा ने उसे बताया कि ऐसे मरीजों के लिए असली बालों से विग तैयार की जाती है और लोग अपने बाल दान कर इसमें सहयोग कर सकते हैं। इसके बाद नूर ने अपने बाल दान करने का फैसला किया।
नूर का कहना है कि कैंसर से लड़ना अपने आप में बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर बाल चले जाने के कारण मरीज खुद को दूसरों से अलग या अकेला महसूस करे तो उसकी परेशानी और बढ़ सकती है। वह चाहती है कि उसके बाल किसी कैंसर मरीज के चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास और मुस्कान ला सकें।
20 से 40 हजार रुपये तक हो सकती है मानव बालों की विग
कैंसर के इलाज के दौरान बाल झड़ना मरीजों के लिए केवल शारीरिक बदलाव नहीं, बल्कि भावनात्मक चुनौती भी होता है। मानव बालों से तैयार की गई विग अधिक प्राकृतिक दिखाई देती है और इसे सामान्य बालों की तरह स्टाइल किया जा सकता है।
इसकी कीमत बालों की गुणवत्ता, लंबाई, घनत्व और विग की डिजाइन के आधार पर कई हजार रुपये से लेकर 20-40 हजार रुपये या इससे भी अधिक हो सकती है।
पिता से मिली सेवा की प्रेरणा
नूर को समाजसेवा की प्रेरणा अपने पिता सतीश सचदेवा से मिली है। सतीश सचदेवा सेक्टर-22 की शास्त्री मार्केट में एक दुकान पर काम करते हैं, लेकिन काम के साथ वह लंबे समय से जरूरतमंद मरीजों के लिए प्लेटलेट्स दान करते आ रहे हैं।
वह अब तक 158 बार प्लेटलेट्स दान कर चुके हैं। रात के समय भी यदि किसी मरीज या उसके तीमारदार का फोन आता है तो वह जरूरत पड़ने पर प्लेटलेट्स दान करने के लिए अस्पताल पहुंच जाते हैं।
सतीश सचदेवा ने प्लेटलेट्स दान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए ‘लीव फॉर ह्यूमैनिटी’ संस्था भी बनाई है। इसमें ऐसे लोगों का समूह है जो जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त और प्लेटलेट्स दान करते हैं।
‘पिता रक्तदानी, बेटी बाल दानी’
पिता जहां जरूरतमंदों के लिए रक्त और प्लेटलेट्स दान करते हैं, वहीं बेटी ने कैंसर मरीजों के लिए अपने बाल दान कर सेवा की अलग मिसाल कायम की है। इस बार काटे गए बालों को राखी से पहले मेदांता अस्पताल भेजने की तैयारी है।
नूर की एक छोटी बहन भी है। नूर का कहना है कि “अगर हमारे थोड़े से बाल किसी कैंसर मरीज के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, तो इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है।”